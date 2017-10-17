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Страшно интересно

Древнее изображение, на котором находится технологическое устройство

Древнее изображение, на котором находится технологическое устройство

Однажды при исследовании древнеегипетского города Дендера обнаружилось странное изображение. На нём находятся древние египтяне рядом с предметом неизвестного назначения. При более детальном взгляде на сие творение можно увидеть очень схожие черты со световыми технологическими устройствами, которые, по представлению современной истории, не должны были существовать в то время.

Найденный на барельефе изобразительный фрагмент, расположенный в храме Хаткор, прозвали Лампой Дендеры, внешне она очень схожа с газоразрядным светильником. Гипотетически это может быть реальным свидетельством наличия у древних египтян технологий получения света, хотя египтологи и многие другие учёные это отрицают. Или кто-то из высокопоставленных представителей древнего Египта контактировал с кем-то, у кого использовалась данная технология, а увиденное впоследствии оказалось запечатлено в храме, возможно это была инопланетная цивилизация с которой могло вестись общение. С технологической точки зрения данный рисунок может изображать техническое устройство.

Город, где находится данный объект, расположен на западном берегу Нила, в 5 километрах от Кены, на противоположном берегу, или в 60 км от Луксора. Конкретного и точного объяснения, что запечатлено в древнем храме, на данный момент не существует.

Древнее изображение, на котором находится технологическое устройство
Храмовый комплекс (Bernard Gagnon)

Древнее изображение, на котором находится технологическое устройство
Лампа Дендеры

Древнее изображение, на котором находится технологическое устройство
Лампа Дендеры

Древнее изображение, на котором находится технологическое устройство
Лампа Дендеры

Древнее изображение, на котором находится технологическое устройство
Действующая модель лампы Дендеры



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Вчера, 17:03 by ЛетягаПросмотров: 91Комментарии: 5
+4

Ключевые слова: Дендеры Древний Египет барельеф храм газоразрядный светильник

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Комментарии

#1 написал: Nick.Yudin
Вчера, 17:07
+2
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Комментариев: 197
хм Интересные факты) +
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#2 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 17:10
+2
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Комментариев: 3 001
Да всё было в те века и то время, это мы как слепые котята всё заново изобретаем! ++++++++++
Зарегистрирован: 19.08.2017
              
#3 написал: зелёное яблочко
Вчера, 17:22
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Похоже то похоже. Но мне ни о чём не говорит
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#4 написал: Reiana Flaim
Вчера, 18:40
+1
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Комментариев: 975
Походу мы многого не знаем о прошлом.
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#5 написал: Tigger power
Вчера, 21:47
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Занятно +++
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