Древнее изображение, на котором находится технологическое устройство

Летяга Просмотров: 91 Комментарии: 5 +4 Вчера, 17:03 by

Однажды при исследовании древнеегипетского города Дендера обнаружилось странное изображение. На нём находятся древние египтяне рядом с предметом неизвестного назначения. При более детальном взгляде на сие творение можно увидеть очень схожие черты со световыми технологическими устройствами, которые, по представлению современной истории, не должны были существовать в то время.Найденный на барельефе изобразительный фрагмент, расположенный в храме Хаткор, прозвали Лампой Дендеры, внешне она очень схожа с газоразрядным светильником. Гипотетически это может быть реальным свидетельством наличия у древних египтян технологий получения света, хотя египтологи и многие другие учёные это отрицают. Или кто-то из высокопоставленных представителей древнего Египта контактировал с кем-то, у кого использовалась данная технология, а увиденное впоследствии оказалось запечатлено в храме, возможно это была инопланетная цивилизация с которой могло вестись общение. С технологической точки зрения данный рисунок может изображать техническое устройство.Город, где находится данный объект, расположен на западном берегу Нила, в 5 километрах от Кены, на противоположном берегу, или в 60 км от Луксора. Конкретного и точного объяснения, что запечатлено в древнем храме, на данный момент не существует.Храмовый комплекс (Bernard Gagnon)Лампа ДендерыЛампа ДендерыЛампа ДендерыДействующая модель лампы Дендеры

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