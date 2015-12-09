Дом, в котором живёт онДом, в котором живёт он.
Пожалуйста, уходи поскорей.
Снаружи слышен церковный звон,
Из комнаты - хруст костей.
Дом, в котором живёт он.
Тихо открылась дверь,
В горле от страха ком,
Глазам ты своим не верь.
Дом, в котором живёт он -
Не зверь и не человек.
Трупами свежими усыпан пол,
Журчание багряных рек.
Дом, в котором живёт он.
Теперь тут остался навек,
Больше не выйдешь отсюда вон,
Ты больше не встретишь рассвет.
Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 19:32
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 19:32 by Affaciolle (Дрим)Просмотров: 30Комментарии: 1
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