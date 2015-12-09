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Стихи

Дом, в котором живёт он

Дом, в котором живёт он.
Пожалуйста, уходи поскорей.
Снаружи слышен церковный звон,
Из комнаты - хруст костей.

Дом, в котором живёт он.
Тихо открылась дверь,
В горле от страха ком,
Глазам ты своим не верь.

Дом, в котором живёт он -
Не зверь и не человек.
Трупами свежими усыпан пол,
Журчание багряных рек.

Дом, в котором живёт он.
Теперь тут остался навек,
Больше не выйдешь отсюда вон,
Ты больше не встретишь рассвет.

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 19:32
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 19:32 by Affaciolle (Дрим)Просмотров: 30Комментарии: 1
0

Ключевые слова: дом монстр ужас смерть

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Комментарии

#1 написал: Lollipop39
Вчера, 19:34
0
Группа: Редакторы
Репутация: (5|0)
Публикаций: 4
Комментариев: 18
Дом - резиденция Пеннивайза?
Зарегистрирован: 9.12.2015
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