Дом, в котором живёт он

Новость отредактировал Lollipop39 - Вчера, 19:32

Причина: Стилистика автора сохранена

Affaciolle (Дрим) Просмотров: 30 Комментарии: 1 0 Вчера, 19:32 by

Дом, в котором живёт он.Пожалуйста, уходи поскорей.Снаружи слышен церковный звон,Из комнаты - хруст костей.Дом, в котором живёт он.Тихо открылась дверь,В горле от страха ком,Глазам ты своим не верь.Дом, в котором живёт он -Не зверь и не человек.Трупами свежими усыпан пол,Журчание багряных рек.Дом, в котором живёт он.Теперь тут остался навек,Больше не выйдешь отсюда вон,Ты больше не встретишь рассвет.

Ключевые слова: дом монстр ужас смерть

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