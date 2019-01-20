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Стихи

Кошка уходит ночью

Кошка уходит ночью -
Манит прохладный ветер.
На небе звёзд многоточия,
Месяц наивно-светел.

Вверх - по знакомым крышам,
Вниз - по дощатым заборам
Кошка скользит неслышно
Мягкой повадкой вора.

С неба в кошачьи уши
Звёзды поют сверчками,
Тени растёкшейся тушью
Тихо меняют грани.

Старый фонарь уснувший
Льёт неживое свечение,
Льнут серокрылые души
К свету, прося прощенья.

Воздух наполнен терпким.
Звёзды в зрачках дробятся.
Кошки как люди любят,
Только любви не боятся.

Вслед - по усталым травам!
Пьяной больны игрою,
Кошки грешны и правы,
Жадно вдыхая волю.

Из-за угла - вспыхнут фары,
В сквере - окружит стая.
Месяц скривится в оскале,
Звёзды, скорбя, растают.

И, в предрассветной дымке,
По семицветной дороге
Тихою невидимкой
Кошка уходит к Богу.

(2014)

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18 by Lollipop39Просмотров: 34Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Кошка смерть ночь мост радуги авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Сегодня, 18:06
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