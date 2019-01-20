Кошка уходит ночью

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:18

Lollipop39 Просмотров: 34 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 15:18 by

Кошка уходит ночью -Манит прохладный ветер.На небе звёзд многоточия,Месяц наивно-светел.Вверх - по знакомым крышам,Вниз - по дощатым заборамКошка скользит неслышноМягкой повадкой вора.С неба в кошачьи ушиЗвёзды поют сверчками,Тени растёкшейся тушьюТихо меняют грани.Старый фонарь уснувшийЛьёт неживое свечение,Льнут серокрылые душиК свету, прося прощенья.Воздух наполнен терпким.Звёзды в зрачках дробятся.Кошки как люди любят,Только любви не боятся.Вслед - по усталым травам!Пьяной больны игрою,Кошки грешны и правы,Жадно вдыхая волю.Из-за угла - вспыхнут фары,В сквере - окружит стая.Месяц скривится в оскале,Звёзды, скорбя, растают.И, в предрассветной дымке,По семицветной дорогеТихою невидимкойКошка уходит к Богу.(2014)

Ключевые слова: Кошка смерть ночь мост радуги авторский стих

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