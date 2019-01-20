Кошка уходит ночью

Кошка уходит ночьюКошка уходит ночью -
Манит прохладный ветер.
На небе звёзд многоточия,
Месяц наивно-светел.
Вверх - по знакомым крышам,
Вниз - по дощатым заборам
Кошка скользит неслышно
Мягкой повадкой вора.
С неба в кошачьи уши
Звёзды поют сверчками,
Тени растёкшейся тушью
Тихо меняют грани.
Старый фонарь уснувший
Льёт неживое свечение,
Льнут серокрылые души
К свету, прося прощенья.
Воздух наполнен терпким.
Звёзды в зрачках дробятся.
Кошки как люди любят,
Только любви не боятся.
Вслед - по усталым травам!
Пьяной больны игрою,
Кошки грешны и правы,
Жадно вдыхая волю.
Из-за угла - вспыхнут фары,
В сквере - окружит стая.
Месяц скривится в оскале,
Звёзды, скорбя, растают.
И, в предрассветной дымке,
По семицветной дороге
Тихою невидимкой
Кошка уходит к Богу.
(2014)
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 15:18
Сегодня, 15:18 by Lollipop39Просмотров: 34Комментарии: 1
Ключевые слова: Кошка смерть ночь мост радуги авторский стих