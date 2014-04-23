Нечто в доме

Qusto Просмотров: 165 Комментарии: 5 +8 Вчера, 19:54 by

В ржавых трубах ветер воет,Двери жалобно скрипят,В доме страшное, иное,На затылке чей-то взгляд.Я иду во тьме кромешной,Пробираюсь, чуть дыша,Ведь не знаю мест я здешних,В пятки спряталась душа!Вдруг ударился коленкой,Побежала по ней кровь.Что скребётся там за стенкой?!Приближаясь вновь и вновь...Дождь стучит по старой крыше,Пробирает тело дрожь,Под ногами снуют мыши,Я достал огромный нож.Он все ближе, ближе, ближе!Закричавши, побежал,Поскользнулся вдруг на жиже,Еле-еле устоял...Он стоит за поворотом,С преисподней словно звуки -От кого-то? От чего-то?!У меня трясутся руки...Гром ударил, молний вспышки,Я трусливый идиот,Ведь преследовал от скукиМеня маленький енот!

Ключевые слова: Трубы ветер звуки когти авторский стих

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