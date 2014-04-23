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Стихи

Нечто в доме

В ржавых трубах ветер воет,
Двери жалобно скрипят,
В доме страшное, иное,
На затылке чей-то взгляд.
Я иду во тьме кромешной,
Пробираюсь, чуть дыша,
Ведь не знаю мест я здешних,
В пятки спряталась душа!
Вдруг ударился коленкой,
Побежала по ней кровь.
Что скребётся там за стенкой?!
Приближаясь вновь и вновь...
Дождь стучит по старой крыше,
Пробирает тело дрожь,
Под ногами снуют мыши,
Я достал огромный нож.
Он все ближе, ближе, ближе!
Закричавши, побежал,
Поскользнулся вдруг на жиже,
Еле-еле устоял...
Он стоит за поворотом,
С преисподней словно звуки -
От кого-то? От чего-то?!
У меня трясутся руки...
Гром ударил, молний вспышки,
Я трусливый идиот,
Ведь преследовал от скуки
Меня маленький енот!

Вчера, 19:54 by QustoПросмотров: 165Комментарии: 5
+8

Ключевые слова: Трубы ветер звуки когти авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Почетный святой
Вчера, 18:01
+3
Группа: V.I.P.
Репутация: (1601|0)
Публикаций: 20
Комментариев: 1 096
+ . Маленький енот - большая шапка! Но не надо расслабляться - это старый трюк, запустить перед собой маленького енота, чтобы жертва расслабилась и опустила нож.
Зарегистрирован: 23.04.2014
   
#2 написал: OmbreMorte
Вчера, 18:33
+2
Группа: Посетители
Репутация: (2|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 452
Сейчас ребенок, потом убийца.
Сейчас енот, потом зверь, страдающий бешенством, готовый убить при возможности.
Зарегистрирован: 12.05.2020
 
#3 написал: kusi
Вчера, 19:37
+2
Группа: V.I.P.
Репутация: Выкл.
Публикаций: 354
Комментариев: 7 243
Стих классный! Паш, как же я соскучилась по твоим стихам, как глоток свежего воздуха в знойное лето.
От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                     
#4 написал: Летяга
Вчера, 22:55
+2
Группа: Заместители Администраторов
Репутация: (10495|-4)
Публикаций: 899
Комментариев: 9 265
Неожиданный финал)) Здорово! И ритм очень понравился, "убегающий" такой
++++++++++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                               
#5 написал: Баба Клава
Вчера, 23:37
+2
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (2945|-3)
Публикаций: 45
Комментариев: 2 789
Мне б и енота хватило чтоб случился конфуз. Плюс ставлю, понравилось.
Зарегистрирован: 23.12.2010
       
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