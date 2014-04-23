Нечто в доме

Нечто в домеВ ржавых трубах ветер воет,
Двери жалобно скрипят,
В доме страшное, иное,
На затылке чей-то взгляд.
Я иду во тьме кромешной,
Пробираюсь, чуть дыша,
Ведь не знаю мест я здешних,
В пятки спряталась душа!
Вдруг ударился коленкой,
Побежала по ней кровь.
Что скребётся там за стенкой?!
Приближаясь вновь и вновь...
Дождь стучит по старой крыше,
Пробирает тело дрожь,
Под ногами снуют мыши,
Я достал огромный нож.
Он все ближе, ближе, ближе!
Закричавши, побежал,
Поскользнулся вдруг на жиже,
Еле-еле устоял...
Он стоит за поворотом,
С преисподней словно звуки -
От кого-то? От чего-то?!
У меня трясутся руки...
Гром ударил, молний вспышки,
Я трусливый идиот,
Ведь преследовал от скуки
Меня маленький енот!
Вчера, 19:54 by QustoПросмотров: 165Комментарии: 5
Ключевые слова: Трубы ветер звуки когти авторский стих