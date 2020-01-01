Безумие и Разум

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:18

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Эвиллс Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 19:18 by

Я со своей Судьбою спорил!И спорить с Разумом любил.Я замок на песке построил -Не рассчитал духовных сил.Но вот - громада обвалилась!Я выползал из-под руин.И что-то с Разумом случилось.Я огляделся. Я - один!Меня окинув мрачным взором,В печали Разум улетел.Разряженным, как шут, сеньором -Пришёл Безумия удел.Он веселился и плевался.Он хохотал, что было сил.Он надо мною издевался!И презирая, полюбил.Он избивал меня жестоко.И в ночь - виденьями пугал.Не знал и не желал знать срока.Он времени не замечал.Губил сознание отравой.И убивал - и возродил!Меня дурной покрыл он славой.И про себя не позабыл.Я думал - он меня погубит.(Отчаянье тому виной.)Но - вновь меня Удача любит!Ко мне вернулся Разум мой.Тогда он горько усмехнулся:"Ты, вижу, гибнешь без меня.Но я к тебе теперь вернулся.Возможно, я простил тебя.Да, нелегко мне это было!Но ты пойми меня, дружок -И надо мною властна сила.И эта сила - Чёрный Рок!"Сеньор, наряженный нелепо,Прощаясь - укусил меня.Ругаясь странно и свирепо,Ушёл во след закату дня...И снова, Разумом согретый,Я спорю со своей Судьбой.Но вот теперь, хоть трудно это,Мы дружим - я и Разум мой!

Ключевые слова: Демоны разум безумие авторский стих

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