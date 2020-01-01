Безумие и Разум

Безумие и РазумЯ со своей Судьбою спорил!
И спорить с Разумом любил.
Я замок на песке построил -
Не рассчитал духовных сил.
Но вот - громада обвалилась!
Я выползал из-под руин.
И что-то с Разумом случилось.
Я огляделся. Я - один!
Меня окинув мрачным взором,
В печали Разум улетел.
Разряженным, как шут, сеньором -
Пришёл Безумия удел.
Он веселился и плевался.
Он хохотал, что было сил.
Он надо мною издевался!
И презирая, полюбил.
Он избивал меня жестоко.
И в ночь - виденьями пугал.
Не знал и не желал знать срока.
Он времени не замечал.
Губил сознание отравой.
И убивал - и возродил!
Меня дурной покрыл он славой.
И про себя не позабыл.
Я думал - он меня погубит.
(Отчаянье тому виной.)
Но - вновь меня Удача любит!
Ко мне вернулся Разум мой.
Тогда он горько усмехнулся:
"Ты, вижу, гибнешь без меня.
Но я к тебе теперь вернулся.
Возможно, я простил тебя.
Да, нелегко мне это было!
Но ты пойми меня, дружок -
И надо мною властна сила.
И эта сила - Чёрный Рок!"
Сеньор, наряженный нелепо,
Прощаясь - укусил меня.
Ругаясь странно и свирепо,
Ушёл во след закату дня...
И снова, Разумом согретый,
Я спорю со своей Судьбой.
Но вот теперь, хоть трудно это,
Мы дружим - я и Разум мой!
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 19:18
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 19:18 by ЭвиллсПросмотров: 14Комментарии: 0
Ключевые слова: Демоны разум безумие авторский стих