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Страшные Арты

Мёртвый разум

Мёртвый разум
Вчера, 22:24 by MenschenfeindПросмотров: 67Комментарии: 14
+9

Ключевые слова: смерть раздумья авторский рисунок

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Комментарии

#1 написал: Estellan
Вчера, 22:26
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (479|0)
Публикаций: 96
Комментариев: 841
А на мой взгляд чем-то крайне недовольная смертушка.))) Никогда мне не давались черепа((
Плюс.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#2 написал: Menschenfeind
Вчера, 22:27
+3
Группа: Посетители
Репутация: (928|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 200
Цитата: Estellan
чем-то крайне недовольная смертушка


Ну а как иначе? Люди всё мрут и мрут, ей бедной ни выходных, ни отпусков, ни перерывов на обед и покурить. Кошмар :D
Зарегистрирован: 9.08.2013
#3 написал: Estellan
Вчера, 22:33
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (479|0)
Публикаций: 96
Комментариев: 841
Menschenfeind
Красивая легенда была про то, почему Смерть именно с косой.
Кстати, а где коса? Хотя по смыслу она вроде не подразумевается. Люблю ваши арты, они яркие. Запоминающиеся.
Зарегистрирован: 23.07.2015
      
#4 написал: Menschenfeind
Вчера, 22:37
+1
Группа: Посетители
Репутация: (928|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 200
Цитата: Estellan
Menschenfeind
Красивая легенда была про то, почему Смерть именно с косой.
Кстати, а где коса? Хотя по смыслу она вроде не подразумевается. Люблю ваши арты, они яркие. Запоминающиеся.


Даже не знаю...Образ как-то сам нарисовался, а косу и добавить-то некуда было.
Спасибо)
Зарегистрирован: 9.08.2013
#5 написал: Почетный святой
Вчера, 22:38
+2
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Публикаций: 13
Комментариев: 976
Странно, а мне этот товарищ кажется весёлым и жизнерадостным. +!
Зарегистрирован: 23.04.2014
  
#6 написал: Летяга
Вчера, 22:41
+2
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Комментариев: 6 221
Интересная композиция. Может я, конечно, опять вижу то, что не рисовали, но мне нравится символизм, сложившийся вокруг головы.
И стиль я ваш люблю.
+++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:42
+1
Группа: Журналисты
Репутация: (345|0)
Публикаций: 249
Комментариев: 1 278
Если подольше присмотреться, то Смерть как будто смеётся над чем то!?
Ну не всегда же ей с косой ходить! И у смерти должен быть перерыв. smile
Ловите плюс! +++ good
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#8 написал: Menschenfeind
Вчера, 22:45
+1
Группа: Посетители
Репутация: (928|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 200
Цитата: Почетный святой
Странно, а мне этот товарищ кажется весёлым и жизнерадостным. +!


Не удивительно :D
Череп же всегда улыбается. Так что люди тоже все радостные. Если им кожу и мышцы с лица убрать :D

Цитата: Летяга
Интересная композиция. Может я, конечно, опять вижу то, что не рисовали, но мне нравится символизм, сложившийся вокруг головы.
И стиль я ваш люблю.
+++++


Спасибо)
Да я и сама не знаю, что под всем этим имелось в виду... Оно само в голову приходит, никогда детали не продумываю)

Цитата: Сделано_в_СССР
Если подольше присмотреться, то Смерть как будто смеётся над чем то!?
Ну не всегда же ей с косой ходить! И у смерти должен быть перерыв. smile
Ловите плюс! +++ good


И то верно)
Благодарю
Зарегистрирован: 9.08.2013
#9 написал: Tigger power
Вчера, 22:53
+1
Группа: Посетители
Репутация: (690|0)
Публикаций: 1
Комментариев: 1 620
А мне кажется смерть в унынии и раздумьях, но арт прекрасен и изящен.+++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
    
#10 написал: conjure one
Вчера, 23:04
+1
Группа: Активные Пользователи
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Публикаций: 36
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Композиция очень неоднозначная. Вызывает разные ассоциации у зрителей. Получилось что-то типа интуитивного рисунка. Плюсую +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#11 написал: Menschenfeind
Вчера, 23:07
+1
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Репутация: (928|0)
Публикаций: 27
Комментариев: 200
Цитата: Tigger power
А мне кажется смерть в унынии и раздумьях, но арт прекрасен и изящен.+++++++

Цитата: conjure one
Композиция очень неоднозначная. Вызывает разные ассоциации у зрителей. Получилось что-то типа интуитивного рисунка. Плюсую +++


Благодарю!)
Зарегистрирован: 9.08.2013
#12 написал: Калина74
Сегодня, 00:16
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Мне что-то сразу Итигилов вспомнился. Классный арт. Плюс
Зарегистрирован: 26.11.2014
 
#13 написал: Серебряная пуля
Сегодня, 01:59
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Группа: Друзья Сайта
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Публикаций: 80
Комментариев: 5 381
Хотела рассказать про новое направление, у молодых худождиков, картины с черепами, скелетаи, рисуют карандашём серым, а потом берут и какую-то деталь, делают ультра- яркой. Без оттенков, просто если у черепа трубка, скелет, держит ультро- зелёную трубку, или ултро-фиолетовую розу, а остальное серое. Обожаю твои работы, и зная, что не часто позьзуешся краской, подумала, что тебе подошёл бы новый подход, ради эксперемента.
Работа шедевральна.
ПС
Куплю телефот с хорошим качеством съёмки, и сфоткаю картины. Наверное у работы с простым карандашом в сочитании с чем-то нереально ярким, сущесвует философия и это красиво.
Но ты луше рисуешь.. чес-слово.+
Зарегистрирован: 10.08.2013
              
#14 написал: kusi
Сегодня, 04:14
0
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Группа: V.I.P.
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Потрясающий арт! braavo От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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