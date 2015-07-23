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Страшные Арты
Мёртвый разум
Вчера, 22:24 by
Menschenfeind
Просмотров: 67
Комментарии: 14
+9
Ключевые слова:
смерть
раздумья
авторский рисунок
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Комментарии
#1 написал:
Estellan
Вчера, 22:26
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Комментариев: 841
А на мой взгляд чем-то крайне недовольная смертушка.))) Никогда мне не давались черепа((
Плюс.
#2 написал:
Menschenfeind
Вчера, 22:27
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Публикаций: 27
Комментариев: 200
Цитата: Estellan
чем-то крайне недовольная смертушка
Ну а как иначе? Люди всё мрут и мрут, ей бедной ни выходных, ни отпусков, ни перерывов на обед и покурить. Кошмар :D
#3 написал:
Estellan
Вчера, 22:33
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Публикаций: 96
Комментариев: 841
Menschenfeind
Красивая легенда была про то, почему Смерть именно с косой.
Кстати, а где коса? Хотя по смыслу она вроде не подразумевается. Люблю ваши арты, они яркие. Запоминающиеся.
#4 написал:
Menschenfeind
Вчера, 22:37
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Публикаций: 27
Комментариев: 200
Цитата: Estellan
Menschenfeind
Красивая легенда была про то, почему Смерть именно с косой.
Кстати, а где коса? Хотя по смыслу она вроде не подразумевается. Люблю ваши арты, они яркие. Запоминающиеся.
Даже не знаю...Образ как-то сам нарисовался, а косу и добавить-то некуда было.
Спасибо)
#5 написал:
Почетный святой
Вчера, 22:38
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Комментариев: 976
Странно, а мне этот товарищ кажется весёлым и жизнерадостным. +!
#6 написал:
Летяга
Вчера, 22:41
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Интересная композиция. Может я, конечно, опять вижу то, что не рисовали, но мне нравится символизм, сложившийся вокруг головы.
И стиль я ваш люблю.
+++++
#7 написал:
Сделано_в_СССР
Вчера, 22:42
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Если подольше присмотреться, то Смерть как будто смеётся над чем то!?
Ну не всегда же ей с косой ходить! И у смерти должен быть перерыв.
Ловите плюс! +++
#8 написал:
Menschenfeind
Вчера, 22:45
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Цитата: Почетный святой
Странно, а мне этот товарищ кажется весёлым и жизнерадостным. +!
Не удивительно :D
Череп же всегда улыбается. Так что люди тоже все радостные. Если им кожу и мышцы с лица убрать :D
Цитата: Летяга
Интересная композиция. Может я, конечно, опять вижу то, что не рисовали, но мне нравится символизм, сложившийся вокруг головы.
И стиль я ваш люблю.
+++++
Спасибо)
Да я и сама не знаю, что под всем этим имелось в виду... Оно само в голову приходит, никогда детали не продумываю)
Цитата: Сделано_в_СССР
Если подольше присмотреться, то Смерть как будто смеётся над чем то!?
Ну не всегда же ей с косой ходить! И у смерти должен быть перерыв.
Ловите плюс! +++
И то верно)
Благодарю
#9 написал:
Tigger power
Вчера, 22:53
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Комментариев: 1 620
А мне кажется смерть в унынии и раздумьях, но арт прекрасен и изящен.+++++++
#10 написал:
conjure one
Вчера, 23:04
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Композиция очень неоднозначная. Вызывает разные ассоциации у зрителей. Получилось что-то типа интуитивного рисунка. Плюсую +++
#11 написал:
Menschenfeind
Вчера, 23:07
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Комментариев: 200
Цитата: Tigger power
А мне кажется смерть в унынии и раздумьях, но арт прекрасен и изящен.+++++++
Цитата: conjure one
Композиция очень неоднозначная. Вызывает разные ассоциации у зрителей. Получилось что-то типа интуитивного рисунка. Плюсую +++
Благодарю!)
#12 написал:
Калина74
Сегодня, 00:16
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Комментариев: 463
Мне что-то сразу Итигилов вспомнился. Классный арт. Плюс
#13 написал:
Серебряная пуля
Сегодня, 01:59
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Друзья Сайта
Репутация: Выкл.
Публикаций: 80
Комментариев: 5 381
Хотела рассказать про новое направление, у молодых худождиков, картины с черепами, скелетаи, рисуют карандашём серым, а потом берут и какую-то деталь, делают ультра- яркой. Без оттенков, просто если у черепа трубка, скелет, держит ультро- зелёную трубку, или ултро-фиолетовую розу, а остальное серое. Обожаю твои работы, и зная, что не часто позьзуешся краской, подумала, что тебе подошёл бы новый подход, ради эксперемента.
Работа шедевральна.
ПС
Куплю телефот с хорошим качеством съёмки, и сфоткаю картины. Наверное у работы с простым карандашом в сочитании с чем-то нереально ярким, сущесвует философия и это красиво.
Но ты луше рисуешь.. чес-слово.+
#14 написал:
kusi
Сегодня, 04:14
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Публикаций: 335
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Потрясающий арт!
От меня океанический плюс.
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