Кена-Упанишада

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:37

swandance Просмотров: 55 Комментарии: 0 0 Сегодня, 05:30 by

1. Кем движимый и побуждаемый летит разум? Кем вызванное к жизни возникает первое дыхание? Кем движима эта речь, (которую) произносят? Какой бог воззвал к жизни глаз и ухо?2. Оставив то, что (является) ухом уха, разумом разума, речью речи, дыханием дыхания, глазом глаза, уйдя из этого мира, мудрые становятся бессмертными.3. Туда не проникает глаз, не проникает ни речь, ни разум. Мы не знаем, не распознаем, как можно учить этому.4. Поистине, это отлично от познанного и выше непознанного — так слышали мы от древних, которые разъяснили нам это.5. Что невыразимо речью, чем выражается речь — знай: то и есть Брахман, а не то, что почитают в этом (мире люди).6. Что не мыслится разумом, чем, (как) говорят, мыслим разум — знай: то и есть Брахман, а не то, что почитают в этом (мире люди).7. Что не видно глазом, чем видны глаза — знай: то и есть Брахман, а не то, что почитают в этом (мире люди).8. Что не слышно ухом, чем слышно это ухо — знай: то и есть Брахман, а не то, что почитают в этом (мире люди).9. Что не дышит дыханием, чем дышится дыхание — знай: то и есть Брахман, а не то, что почитают в этом (мире люди).1. "Если ты считаешь, что хорошо знаешь (Брахмана), то, несомненно, ты лишь немного знаешь образ Брахмана — относится ли это к тебе или к богам. Итак, это должно быть рассмотрено тобой, (ибо) я считаю это известным".2. "Я не считаю, что хорошо знаю, и не знаю, что не знаю (его). Кто из нас знает его, (тот) знает его, и он не знает, что не знает".3. Кем (Брахман) не понят, тем понят, кем понят, тот не знает (его). Кто из нас знает его, (тот) знает его, и он не знает, что не знавшими.4. Он понят, когда познан благодаря пробуждению, ибо (тем самым человек) достигает бессмертия. Благодаря самому себе (человек) достигает силы, благодаря знанию — бессмертия.5. Если (человек) знает (его) здесь, то это истина, если не знает (его) здесь — великое разрушение. Размышляя обо всех существах, уйдя из этого мира, мудрые становятся бессмертными.1. Поистине, брахман одержал (некогда) победу ради богов. Боги возвеличились этой победой Брахмана. Они подумали: "Это — наша победа, это — наше величие".2. Поистине, он распознал это их (поведение) и появился перед ними. Они не распознали его (и спросили): "Что это за дух?".3. Они сказали Агни: "О, Джатаведас! Распознай, что это за дух". (Он ответил:) "Хорошо".4. (Агни) поспешил к нему. (Брахман) спросил его: "Кто ты?". "Поистине, я Агни, — сказал он, — я —Джатаведас".5. (Брахман спросил): "Какая сила в тебе?", "Я могу сжечь все, что есть на земле".6. (Брахман) положил перед ним травинку: "Сожги ее". (Тот) устремился на нее со всей скоростью, но не смог сжечь ее. Тогда он вернулся назад (и сказал): "Я не смог распознать, что это за дух".7. Тогда они сказали Ваю: "О, Ваю! Распознай, что это за дух". (Он ответил:) "Хорошо".8. (Ваю) поспешил к нему. (Брахман) спросил его: "Кто ты?". "Поистине, я Ваю, — сказал он, — я —Матаришван".9. (Брахман спросил): "Какая сила в тебе?", "Я могу унести все, что есть на земле".10. (Брахман) положил перед ним травинку: "Унеси ее". (Тот) устремился на нее со всей скоростью, но не смог унести ее. Тогда он вернулся назад (и сказал:) "Я не смог распознать, что это за дух".11. Тогда они сказали Индре: "О, Магхават! Распознай, что это за дух". (Он ответил:) "Хорошо". Он поспешил к нему, (но Брахман) скрылся перед ним.12. И в этом пространстве он (Индра) встретил женщину великой красоты, Уму, дочь Химавата, и спросил ее: "Кто этот дух?".1. Она сказала: "Это — Брахман. Поистине, вы возвеличились победой Брахмана". Так (Индра) и узнал, что это Брахман.2. Поистине, поэтому эти боги — Агни, Ваю, Индра — (таковы, что они) словно превосходят других богов, ибо они ближе всего соприкоснулись с ним, ибо они первыми узнали, что это Брахман.3. Поистине, поэтому Индра (таков, что он) словно превосходит других богов, ибо он ближе всего соприкоснулся с ним, ибо он первым узнал, что это Брахман.4. Вот наставление об этом (Брахмане): это то, что сверкает в молнии, что мигает (в глазу). Это — относительно божеств.5. Теперь — относительно тела. Это то, к чему словно движется разум; благодаря ему (человек) постоянно помнит это, (отсюда же) — воля.6. Имя его — "предмет устремлений", (его) следует почитать как предмет устремлений. Кто знает это, к тому стремятся все существа.7. "О, поведай упанишаду", — (сказал ты), — упанишада изложена. Поистине, мы поведали тебе упанишаду о Брахмане.8. Подвижничество, самообуздание, действие — его основа: веды — все (его) члены, действительное — прибежище.9. Поистине, кто знает это, тот, отбросив зло, утверждается под конец в наивысшем небесном мире, утверждается (в нем).Автор неизвестен.

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