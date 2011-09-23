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Стихи

"Над городом спящим"

Безлунная ночь нависла над городом спящим,
Костлявая Смерть стояла у чёрных дверей,
Пронёсся ветрище сухой, леденящий,
Свистя в тишине словно сотня плетей.

Старушка лежала в мокрой постели,
Шептала молитву, плеяду заученных фраз,
Прожитые дни перед ней пролетели,
Душа угасала и слёзы бежали из глаз.

Застыл над кроватью её силуэт,
Она умерла. Стал пустым и безжизненным дом,
Сверкнул в тёмном небе молнии свет,
Над городом сонным пронёсся раскатистый гром...

"Над городом спящим"

Сегодня, 19:00 by QustoПросмотров: 50Комментарии: 3
+4

Ключевые слова: Город Смерть старушка авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 19:48
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Стих шикарный! Прочитала на одном дыхании.От меня океанический плюс
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#2 написал: зелёное яблочко
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О! Гром каждый раз это? Проняло
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#3 написал: Tigger power
Сегодня, 22:43
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Смерть в одиночестве - самое страшное +++++++
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