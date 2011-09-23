"Над городом спящим"
Безлунная ночь нависла над городом спящим,
Костлявая Смерть стояла у чёрных дверей,
Пронёсся ветрище сухой, леденящий,
Свистя в тишине словно сотня плетей.
Старушка лежала в мокрой постели,
Шептала молитву, плеяду заученных фраз,
Прожитые дни перед ней пролетели,
Душа угасала и слёзы бежали из глаз.
Застыл над кроватью её силуэт,
Она умерла. Стал пустым и безжизненным дом,
Сверкнул в тёмном небе молнии свет,
Над городом сонным пронёсся раскатистый гром...
Костлявая Смерть стояла у чёрных дверей,
Пронёсся ветрище сухой, леденящий,
Свистя в тишине словно сотня плетей.
Старушка лежала в мокрой постели,
Шептала молитву, плеяду заученных фраз,
Прожитые дни перед ней пролетели,
Душа угасала и слёзы бежали из глаз.
Застыл над кроватью её силуэт,
Она умерла. Стал пустым и безжизненным дом,
Сверкнул в тёмном небе молнии свет,
Над городом сонным пронёсся раскатистый гром...
Сегодня, 19:00 by QustoПросмотров: 50Комментарии: 3
Ключевые слова: Город Смерть старушка авторский стих