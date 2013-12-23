Туман над городом

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:01

Qusto Просмотров: 73 Комментарии: 7 +10 Сегодня, 14:01 by

Туман над городом, кружится воронье,Зима, и веет холодом. Враньё...Что за проступки будет снята головаМальчишки, что лишь мир познал едва.Жестоко время - забирает всех и вся,Погибель, смерть на крыльях принеся,Над городом кружится воронье,Зима, и веет холодом. Враньё...Он воровал, чтоб прокормить седую мать,Не может что с постели своей встать...Но стал преступником, как будто бы убил...А виноват лишь в том, что искренне любил!Кричит народ: "Преступника на плаху!Ужасный вор, урод!" И на рубахуС безумной силой брызжет кровь мальца,Молчит палач, стирая пот с лица...Стоит мальчишка возле тела своегоИ жаждет после смерти одного...Несправедливость в старом мире наказать!Преследовать, крушить и истязать!Прошла неделя, в городе туман...Здесь бродит призрак, и пленил его обман...Пришел предателей за смерть он покарать,Но месть не вылечит его больную мать...И не от голода умрет она в кровати,И силы на борьбу она не тратит...Как больно сына всей душой теперь любить...Не за себя, а за него в ночи молить...Чтобы нашла его душа в тени дорогу,Ушла на небеса в объятья к Богу!И пусть Всевышний его месть ему простит!Так хорошо... И больше тело не болит...Несмелый вдох... И путь остался лишь один...На небеса? Но встретит ли там сын?!Туман над городом, кружится воронье...Вдох... Выдох... Смерть... Небытие...

Ключевые слова: Туман мальчишка мать авторский стих

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