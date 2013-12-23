Туман над городомТуман над городом, кружится воронье,
Зима, и веет холодом. Враньё...
Что за проступки будет снята голова
Мальчишки, что лишь мир познал едва.
Жестоко время - забирает всех и вся,
Погибель, смерть на крыльях принеся,
Над городом кружится воронье,
Зима, и веет холодом. Враньё...
Он воровал, чтоб прокормить седую мать,
Не может что с постели своей встать...
Но стал преступником, как будто бы убил...
А виноват лишь в том, что искренне любил!
Кричит народ: "Преступника на плаху!
Ужасный вор, урод!" И на рубаху
С безумной силой брызжет кровь мальца,
Молчит палач, стирая пот с лица...
Стоит мальчишка возле тела своего
И жаждет после смерти одного...
Несправедливость в старом мире наказать!
Преследовать, крушить и истязать!
Прошла неделя, в городе туман...
Здесь бродит призрак, и пленил его обман...
Пришел предателей за смерть он покарать,
Но месть не вылечит его больную мать...
И не от голода умрет она в кровати,
И силы на борьбу она не тратит...
Как больно сына всей душой теперь любить...
Не за себя, а за него в ночи молить...
Чтобы нашла его душа в тени дорогу,
Ушла на небеса в объятья к Богу!
И пусть Всевышний его месть ему простит!
Так хорошо... И больше тело не болит...
Несмелый вдох... И путь остался лишь один...
На небеса? Но встретит ли там сын?!
Туман над городом, кружится воронье...
Вдох... Выдох... Смерть... Небытие...
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 14:01
Сегодня, 14:01 by QustoПросмотров: 73Комментарии: 7
Ключевые слова: Туман мальчишка мать авторский стих