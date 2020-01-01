Ночь

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:49

_Lor_ Просмотров: 52 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 05:49 by

В тишине ночной дорогиСлышен топот чьих-то ног.Заблудившийся ребёнокПотерял родной порог.Он не знает, где родитель:Рядом тлеют светлячки...Может, вторгся в их обитель?Или на правах слуги?Может, ночи повелитель,Силой, что вселяет страх?Нет. Простой бесправный зритель,Как господь на похоронах.Впереди летит машина...Он от радости в слезах.Дикий ужас. Плачь в кабине,Поворот на тормозах.Смерть водителя забралаДо того, как въехал в столб.Разум паника объяла,В сердце оборвался тромб.Что увидел на террасе?Мельком страшный силуэт.Образ мальчика в тумане,А на нем - кровавый след.Расцарапаны колени,И потухшие глаза...Лик подобен мрачной тени,Увидавшей в ад врата.Расступилась дымка ночи,И под кроною ветвейМожжевельник у дорогиПокрывает тайны дверь."Одинокая могилаИ надгробная плита.Два венка скрывают сына,Мать которого ушла."

Ключевые слова: ночь авария ребенок призрак могила авторская история

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