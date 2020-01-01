НочьВ тишине ночной дороги
Слышен топот чьих-то ног.
Заблудившийся ребёнок
Потерял родной порог.
Он не знает, где родитель:
Рядом тлеют светлячки...
Может, вторгся в их обитель?
Или на правах слуги?
Может, ночи повелитель,
Силой, что вселяет страх?
Нет. Простой бесправный зритель,
Как господь на похоронах.
Впереди летит машина...
Он от радости в слезах.
Дикий ужас. Плачь в кабине,
Поворот на тормозах.
Смерть водителя забрала
До того, как въехал в столб.
Разум паника объяла,
В сердце оборвался тромб.
Что увидел на террасе?
Мельком страшный силуэт.
Образ мальчика в тумане,
А на нем - кровавый след.
Расцарапаны колени,
И потухшие глаза...
Лик подобен мрачной тени,
Увидавшей в ад врата.
Расступилась дымка ночи,
И под кроною ветвей
Можжевельник у дороги
Покрывает тайны дверь.
"Одинокая могила
И надгробная плита.
Два венка скрывают сына,
Мать которого ушла."
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 05:49
Сегодня, 05:49 by _Lor_Просмотров: 52Комментарии: 0
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