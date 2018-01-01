Светлячки

Девятихвостый Лис Просмотров: 6 Комментарии: 0 0 Вчера, 23:41 by

Лишь одинокий свет в ночи,Мне освещает путь до дома.Надеюсь - это светлячки,Меня ведут к краю родному.Шаг не туда - я оступился,Завяз в болоте по колено.Зачем я выбрал путь по лесу,И как мне выбраться из плена?Вдруг я услышал смех скрипучий,Холодный ужас сковал тело.Кто же смеётся в час дремучий,Какое у него тут дело?А светлячки все улетели,Меня оставили во тьме.И руки чьи-то опустили,Меня в болотину к себе.

Ключевые слова: Светлячки болото смерть авторский стих

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