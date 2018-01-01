СветлячкиЛишь одинокий свет в ночи,
Мне освещает путь до дома.
Надеюсь - это светлячки,
Меня ведут к краю родному.
Шаг не туда - я оступился,
Завяз в болоте по колено.
Зачем я выбрал путь по лесу,
И как мне выбраться из плена?
Вдруг я услышал смех скрипучий,
Холодный ужас сковал тело.
Кто же смеётся в час дремучий,
Какое у него тут дело?
А светлячки все улетели,
Меня оставили во тьме.
И руки чьи-то опустили,
Меня в болотину к себе.
Вчера, 23:41 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 6Комментарии: 0
Ключевые слова: Светлячки болото смерть авторский стих