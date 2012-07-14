Сказание о тиране

Новость отредактировал Qusto - Вчера, 12:09

_Lor_ Просмотров: 61 Комментарии: 3 +1 Вчера, 12:09 by

Я вышел на призыв толпы,Но не затем, чтоб падать ниц.Удел моей страны границРасти под радостью молвы,Завоевав все то, что можно,Забрал все то, что мог забрать,Тем самым укрепляя власть,Заставил всех внимать тревожно."Не вы родились королямиИ вам не знать, как править мне,Непокорившихся судьбеНе видеть стяг над нами!Не разделить весь тот восторгИ не понять всю силу власти,Кто будет верно мне подвластен -С наградой тот войдёт в фавор.Но, разделяя взгляд плебея,Похлопывая по плечамИ радуясь его речам,Да возыметь клеймо изгоя.Бомонд с тревогою глядяВосстать планирует под боком.Пусть будет дыба им урокомВедь знай - не запугать меня!Я главный почитатель бездны -Её послушник, ученик.Всем сердцем в силы зла проник,Чтоб мир свобод создать из скверны.В нём будет все: скандал и склоки,А так же ярость, злость, вражда.И так воскреснет навсегдаЛюдей натура и пороки.Но сколько власти не имея,Не разрушая мир добра,Лишь пред глазами ЛюцифераЯ просто дерзкое дитя.И, оскорбившись сим раскладом,Придя в неистово и гнев,Во мне сгорает человек,Из пепла выйдя минотавром.Из носа залпом бьёт огонь,В глазницах сгусток алой крови,Смола с землёй заместо плотиИ из-за рта струится гной.Мне безразличен стал мятеж,Страну, что развевает пеплом,Но разнося известие ветром,Тиран поддался темноте.Мой вызов принял князь порока,Вмиг завязав смертельный бой,В конце остался только войПечального меча урока.Теперь слагаются легенды,Что в башне средь отвесных скал,Напоминающих оскал,Хранятся страшные секреты.Мол, ночью слышен рев обиды,Боль поражения в унисон,А в центре замка стоит трон,И бычий череп цвета глины.

Ключевые слова: Люцифер бой легенда авторский стих

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