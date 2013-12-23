Светит матушка-луна

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:20

Tigger power Просмотров: 27 Комментарии: 2 +2 Вчера, 20:20 by

Светит матушка-луна,Котик жмурясь дышит.Я сижу в избе одна,Все другие – вышли.Братец стал степным гусем,Сестры – скользкой рыбой.Между ними старый сомЛег гранитной глыбой.Бабка в лес ушла зимой –Воет нынче в стужу,Дед услышал бабкин войИ уснул снаружи.Ну а я пряду платокДля помолвки с милым.Прячу черный коготокИз последней силы.В ночь, когда бела луна,Не слыхать и мыши.Я сижу в избе одна,Все другие – вышли.Автор - мглистый заповедник.

Ключевые слова: Луна кот брат сестры

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