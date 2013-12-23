Светит матушка-луна,

Светит матушка-лунаСветит матушка-луна,
Котик жмурясь дышит.
Я сижу в избе одна,
Все другие – вышли.
Братец стал степным гусем,
Сестры – скользкой рыбой.
Между ними старый сом
Лег гранитной глыбой.
Бабка в лес ушла зимой –
Воет нынче в стужу,
Дед услышал бабкин вой
И уснул снаружи.
Ну а я пряду платок
Для помолвки с милым.
Прячу черный коготок
Из последней силы.
В ночь, когда бела луна,
Не слыхать и мыши.
Я сижу в избе одна,
Все другие – вышли.
Автор - мглистый заповедник.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:20
Вчера, 20:20 by Tigger powerПросмотров: 27Комментарии: 2
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