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Стихи

Светит матушка-луна

Светит матушка-луна,
Котик жмурясь дышит.
Я сижу в избе одна,
Все другие – вышли.

Братец стал степным гусем,
Сестры – скользкой рыбой.
Между ними старый сом
Лег гранитной глыбой.

Бабка в лес ушла зимой –
Воет нынче в стужу,
Дед услышал бабкин вой
И уснул снаружи.

Ну а я пряду платок
Для помолвки с милым.
Прячу черный коготок
Из последней силы.

В ночь, когда бела луна,
Не слыхать и мыши.
Я сижу в избе одна,
Все другие – вышли.

Автор - мглистый заповедник.
Источник.

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 20:20
Вчера, 20:20 by Tigger powerПросмотров: 27Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Луна кот брат сестры

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Вчера, 20:32
+1
Группа: Комментаторы
Репутация: Выкл.
Публикаций: 85
Комментариев: 5 392
Кто ж она такая?
Зарегистрирован: 23.12.2013
           
#2 написал: Tigger power
Вчера, 21:16
0
Группа: Модераторы
Репутация: (2286|-7)
Публикаций: 13
Комментариев: 4 852
Цитата: зелёное яблочко
Кто ж она такая?

Суженный и узнает, но расскажет уже наверное))
Зарегистрирован: 9.12.2016
         
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