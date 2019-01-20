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Стихи

Коромыслик-крошка

Старый подорожник шелестит украдкой:
«Коромыслик-крошка, с кем играешь в прятки?
Бирюзова спинка, сахарные крылья,
Ты какой тропинкой прилетел в мир были?

Ведь из сказки родом, милое созданье –
Эльфовой природы вижу очертанья…
Здесь опасно, крошка. Прочь лети скорее!
Видишь – кот Тимошка? Нет страшнее зверя!»

Кот зеленоглазый щурится, улыбчив,
Предвкушая сладость пойманной добычи.
Рыжему убийце в огородных джунглях
Стыдно ошибиться – у прыжка нет дублей!

Цель наметив чётко, кот сгруппировался
И перед полётом в землю крепко вжался.
Но не оттолкнулся – что-то зажужжало,
И цветочной пылью вмиг глаза застлало.

Фыркает Тимоха, лапой трёт глазища,
Вспугнутая чохом упорхнула пища.
Вот же неудача! Вышло всё негоже!
Лишь улыбку прячет старый подорожник.

А спустя мгновенье в золото заката
Две скользнули тени – ангельски-крылаты.
Храбрый эльф-малютка, с ним (всех роз дороже!)
Непоседа хрупкий - коромыслик-крошка.

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:34
Вчера, 14:34 by Lollipop39Просмотров: 63Комментарии: 6
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Ключевые слова: Стрекоза коромыслик эльф кот дружба авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Sniff
Вчера, 14:38
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Ой, прелесть какая! Совершенная милота) wink Плюс, плюс и плюс)
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#2 написал: Tigger power
Вчера, 14:56
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Чудесно!) +++++
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#3 написал: Pluto_
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