Коромыслик-крошка

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:34

Lollipop39 Просмотров: 63 Комментарии: 6 +9 Вчера, 14:34 by

Старый подорожник шелестит украдкой:«Коромыслик-крошка, с кем играешь в прятки?Бирюзова спинка, сахарные крылья,Ты какой тропинкой прилетел в мир были?Ведь из сказки родом, милое созданье –Эльфовой природы вижу очертанья…Здесь опасно, крошка. Прочь лети скорее!Видишь – кот Тимошка? Нет страшнее зверя!»Кот зеленоглазый щурится, улыбчив,Предвкушая сладость пойманной добычи.Рыжему убийце в огородных джунгляхСтыдно ошибиться – у прыжка нет дублей!Цель наметив чётко, кот сгруппировалсяИ перед полётом в землю крепко вжался.Но не оттолкнулся – что-то зажужжало,И цветочной пылью вмиг глаза застлало.Фыркает Тимоха, лапой трёт глазища,Вспугнутая чохом упорхнула пища.Вот же неудача! Вышло всё негоже!Лишь улыбку прячет старый подорожник.А спустя мгновенье в золото закатаДве скользнули тени – ангельски-крылаты.Храбрый эльф-малютка, с ним (всех роз дороже!)Непоседа хрупкий - коромыслик-крошка.

Ключевые слова: Стрекоза коромыслик эльф кот дружба авторский стих

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