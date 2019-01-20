Коромыслик-крошкаСтарый подорожник шелестит украдкой:
«Коромыслик-крошка, с кем играешь в прятки?
Бирюзова спинка, сахарные крылья,
Ты какой тропинкой прилетел в мир были?
Ведь из сказки родом, милое созданье –
Эльфовой природы вижу очертанья…
Здесь опасно, крошка. Прочь лети скорее!
Видишь – кот Тимошка? Нет страшнее зверя!»
Кот зеленоглазый щурится, улыбчив,
Предвкушая сладость пойманной добычи.
Рыжему убийце в огородных джунглях
Стыдно ошибиться – у прыжка нет дублей!
Цель наметив чётко, кот сгруппировался
И перед полётом в землю крепко вжался.
Но не оттолкнулся – что-то зажужжало,
И цветочной пылью вмиг глаза застлало.
Фыркает Тимоха, лапой трёт глазища,
Вспугнутая чохом упорхнула пища.
Вот же неудача! Вышло всё негоже!
Лишь улыбку прячет старый подорожник.
А спустя мгновенье в золото заката
Две скользнули тени – ангельски-крылаты.
Храбрый эльф-малютка, с ним (всех роз дороже!)
Непоседа хрупкий - коромыслик-крошка.
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 14:34
Вчера, 14:34 by Lollipop39Просмотров: 63Комментарии: 6
Ключевые слова: Стрекоза коромыслик эльф кот дружба авторский стих