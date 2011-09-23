Ночная песенка

Ночная песенкаТихо по спящему городу
Бродит ночь,
Нежно сдувая усталость
С дремлющих крыш,
Что ж ты, Лилли от меня
Убегаешь прочь?
Крошка, прошу, покажи мне свой
Старый Париж!
Вижу, горгулья из камня
К тебе летит,
Кошкой мурлыча, погладить
Просит ее,
Как много тех здесь, кто ночью
Давно не спит,
Ты их принцесса, крошка,
Здесь все твое!
Солнца не видишь, не помнишь,
Что значит день,
Ловишь ладошкой, играя,
Ты лунный свет,
Крошка, ну где же свою ты
Забыла тень?
Встретишь Вольтера, ему
Передай привет!
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:04
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 10:52 by SniffПросмотров: 86Комментарии: 8
Ключевые слова: Париж Лилли ночь крошка девочка тень авторский стих