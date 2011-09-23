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Стихи

Ночная песенка

Тихо по спящему городу
Бродит ночь,
Нежно сдувая усталость
С дремлющих крыш,
Что ж ты, Лилли от меня
Убегаешь прочь?
Крошка, прошу, покажи мне свой
Старый Париж!
Вижу, горгулья из камня
К тебе летит,
Кошкой мурлыча, погладить
Просит ее,
Как много тех здесь, кто ночью
Давно не спит,
Ты их принцесса, крошка,
Здесь все твое!
Солнца не видишь, не помнишь,
Что значит день,
Ловишь ладошкой, играя,
Ты лунный свет,
Крошка, ну где же свою ты
Забыла тень?
Встретишь Вольтера, ему
Передай привет!

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:04
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 10:52 by SniffПросмотров: 86Комментарии: 8
+9

Ключевые слова: Париж Лилли ночь крошка девочка тень авторский стих

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 11:08
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (3025|-2)
Публикаций: 352
Комментариев: 7 051
Классный стих! От меня океанический плюс.
Тихо по спящему городу
Бродит ночь,
Нежно сдувая усталость
С дремлющих крыш,

Огонь строки! Мне очень понравились
Зарегистрирован: 23.09.2011
                    
#2 написал: Sniff
Сегодня, 11:12
+1
Группа: Авторы
Репутация: (111|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 120
Спасибо, но жаль, что формат строк все же нарушен.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#3 написал: Матвеевский
Сегодня, 12:32
+1
Группа: Посетители
Репутация: (105|0)
Публикаций: 31
Комментариев: 311
Спасибо за такое прекрасное стихотворение, в таком сложном размере. Думаю, Лилли очень рада стать настоящей героиней стихотворения и побывать в Париже) Плюс, разумеется
Зарегистрирован: 5.03.2018
  
#4 написал: Sniff
Сегодня, 12:41
+1
Группа: Авторы
Репутация: (111|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 120
Думаю, ей это несложно, только попросить любой ветер) Спасибо за отзыв, автору приятно)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#5 написал: conjure one
Сегодня, 19:02
+3
Группа: Модераторы
Репутация: (6398|0)
Публикаций: 43
Комментариев: 2 624
Трогательное стихотворение) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
        
#6 написал: Sniff
Сегодня, 19:32
+2
Группа: Авторы
Репутация: (111|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 120
Спасибо, Сергей, ценю твое мнение.
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
#7 написал: Qusto
Сегодня, 20:47
+1
Группа: Главные Редакторы
Репутация: (904|-2)
Публикаций: 322
Комментариев: 2 482
Красивый стих, от меня плюс, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
                  
#8 написал: Sniff
Сегодня, 20:53
+1
Группа: Авторы
Репутация: (111|0)
Публикаций: 68
Комментариев: 1 120
Павел, спасибо за комментарий!)
Зарегистрирован: 20.01.2019
     
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