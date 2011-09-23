Ночная песенка

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 12:04

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Sniff Просмотров: 86 Комментарии: 8 +9 Сегодня, 10:52 by

Тихо по спящему городуБродит ночь,Нежно сдувая усталостьС дремлющих крыш,Что ж ты, Лилли от меняУбегаешь прочь?Крошка, прошу, покажи мне свойСтарый Париж!Вижу, горгулья из камняК тебе летит,Кошкой мурлыча, погладитьПросит ее,Как много тех здесь, кто ночьюДавно не спит,Ты их принцесса, крошка,Здесь все твое!Солнца не видишь, не помнишь,Что значит день,Ловишь ладошкой, играя,Ты лунный свет,Крошка, ну где же свою тыЗабыла тень?Встретишь Вольтера, емуПередай привет!

Ключевые слова: Париж Лилли ночь крошка девочка тень авторский стих

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