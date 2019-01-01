Родственные Души

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:36

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

Aleksandr999 Просмотров: 37 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 08:36 by

Заблудшая Душа из лабиринта воплощений,Рождаясь вновь для опыта Земного,Реализации безмерного потенциала,Советуясь с наставниками, выбирала тело,Судьбу и коренные вехи,Что будут маячками на тропинке жизни.Душа рвалась на Землю…Стремительно коротким воплощение было в прошлом,Тот воин был убит в бою двадцатилетним,И не успев вкусить всех прелестей земного,Оставил горевать он девушку, с которойОни рождались друг для друга…Не суждено их было сбыться планам,Они лишь встретились…Но его лишили жизни,В бою жестоком он погиб при отступлении,Спасаясь от погони…И она осталась…В театре масок все померкли краски,И боль утраты не давала жить ей…Ее спасала мысль лишь о ребенке,Зачатом в сладостном союзе скоротечном…Душа стремилась воплотиться снова,Чтобы помочь той девушке наполнить жизнь любовью,В ребенке, что родится очень скоро…И громкий плач, раздавшийся под утро,Всех возвестил о жизни новой…

Ключевые слова: Душа воплощение жизнь авторский стих

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