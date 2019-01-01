Родственные Души

Родственные ДушиЗаблудшая Душа из лабиринта воплощений,
Рождаясь вновь для опыта Земного,
Реализации безмерного потенциала,
Советуясь с наставниками, выбирала тело,
Судьбу и коренные вехи,
Что будут маячками на тропинке жизни.
Душа рвалась на Землю…
Стремительно коротким воплощение было в прошлом,
Тот воин был убит в бою двадцатилетним,
И не успев вкусить всех прелестей земного,
Оставил горевать он девушку, с которой
Они рождались друг для друга…
Не суждено их было сбыться планам,
Они лишь встретились…
Но его лишили жизни,
В бою жестоком он погиб при отступлении,
Спасаясь от погони…
И она осталась…
В театре масок все померкли краски,
И боль утраты не давала жить ей…
Ее спасала мысль лишь о ребенке,
Зачатом в сладостном союзе скоротечном…
Душа стремилась воплотиться снова,
Чтобы помочь той девушке наполнить жизнь любовью,
В ребенке, что родится очень скоро…
И громкий плач, раздавшийся под утро,
Всех возвестил о жизни новой…
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 08:36
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 08:36 by Aleksandr999Просмотров: 37Комментарии: 0
Ключевые слова: Душа воплощение жизнь авторский стих