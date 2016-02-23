Поход

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 10:34

Причина: Стилистика автора сохранена

Митяй Просмотров: 26 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 10:34 by

Поход затянулся. Холодные земли,Бесплодные дали застлали наш взор.Мы шли очень долго. Не спали. Не ели.Осунулись лица, как будто бы морНевиданный, странный, поверг наших воинов,Еще не успевших дойти до врага.А кем был наш враг? Вспоминать очень больно.Как долго идем и дойдем ли когда?Колонной бредем через мертвое полеВ далекий и белый как снег горизонт.Не чувствую ног. Те идут против воли,Как будто бы всё это мой страшный сон.Но это не сон, я хочу в это верить.Но я не могу сам себя ущипнутьЗамерзшими пальцами. Как мне проверить?Быть может, попробовать лечь и уснуть?Заснуть внутри сна... Это вряд ли возможно,Тем более ноги меня вдаль несут.Глаза закрываю, но это так сложно:Замерзшие веки застыли. ИдутСквозь снег и метель полумертвые людиПо пустоши белой, пустой, ледяной.И кажется, будто конца ей не будет,Но мы продолжаем идти по прямой.Нам солнца не видно. Всё небо застлалаСплошная и белая муть, пелена.Ни ночи, ни дня - их давно уж не стало.Одно постоянно: мороз и зима.По мерзлой равнине мы шли... волочились.Без слов и без жалоб. Плелись точно скот.Возможно, в один миг все воли лишились,И лишь оболочки продолжили ход.Не люди, не звери, ожившие трупы,Без цели ползущие сквозь снег и лед,В него превратились и наши тулупы.И скоро самих нас совсем заметет.Буран пронесется по нашей колонне,Ослабленных долгим походом людей.И всех нас в снегу белоснежном утопит.Останемся здесь до скончания дней:Застывшие мумии будут покрытыСнегами как саваном, гроб изо льда.Под толщей тяжелого снега зарыты.Я жду своей смерти. Проходят года.Года или дни? Как течет это время?И что если время вообще не течет?Застыло и в лед обратилось. Не верю.Сквозь снежное поле колонна идет.***В неведении воины свой путь продолжали,Хотя им и некуда было идти.Несчастные воины даже не знали,Что им до врага никогда не дойти.Умершим во сне не найти здесь покоя,И в мире загробном колонна идет,Колонна людей, не дождавшихся боя,Колонна людей, что уже не умретОт рук человека во время сражения,Себя защищая, семью и свой род.Она продолжает сквозь пустошь движение.Она продолжает свой вечный поход.

Ключевые слова: Смерть призраки вечность поход зима авторский стих

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