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Стихи

О времени

Время, говорят, что ты избавляешь людей от ран
Путём ампутации раненой конечности.
Говорят, что ты приглашаешь людей в дорогой ресторан,
А потом убегаешь, не имея в кармане даже мелочи.
Мой безголовый друг сказал, что ты – палач,
Который медленно, но верно рубит с плеча.
А, может быть, - всего лишь хитрый и тёртый калач,
Который ставит на людях печать
Своих бесчисленных местоимений.
Время – чёрная кошка в чёрной Вселенной.
Тебя нашли те, кто тебя не искали.
Седовласый человек с улыбкой Гуинплена
Долго смотрел на тебя, застывая в печали,
А ты прошло мимо, не сбавляя своих мгновений.
Время – отражение в разбитом зазеркалье.
Фортепьяно пьяного гения.
Наказание без преступления.
Взгляд звезды из колодца бездонного.
Упование сложенных ладоней
И стёртых перед алтарём коленей.
Крадущийся паук – Чёрная Вдова,
Чей укус, как правило, смертелен.
Время…
Как тебя ещё обозвать?

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:39
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 11:39 by johnny-max-cageПросмотров: 36Комментарии: 3
+3

Ключевые слова: Время смерть зазеркалье авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 15:50
0
Онлайн
Группа: Журналисты
Репутация: (2827|-1)
Публикаций: 1 687
Комментариев: 10 874
Мне показалось или нет, набор фраз и всё что я понял из этого стиха, отдельные предложения, ничем не связанные между собой. В общем как по мне, так никак.
Зарегистрирован: 19.08.2017
                              
#2 написал: Гюльнара
Сегодня, 16:57
+1
Группа: Посетители
Репутация: (19|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 577
А мне обалденно понравилось. Лучший стих из всех, что я читала на этом сайте!
Зарегистрирован: 7.10.2016
 
#3 написал: Tigger power
Сегодня, 17:54
+1
Группа: Модераторы
Репутация: (2221|0)
Публикаций: 9
Комментариев: 4 580
Как по мне, то все очень связано и просто в твоем стиле) +++++ еще утром
Зарегистрирован: 9.12.2016
        
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