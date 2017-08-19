О времени

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:39

Причина: Авторская пунктуация сохранена.

johnny-max-cage Просмотров: 36 Комментарии: 3 +3 Сегодня, 11:39 by

Время, говорят, что ты избавляешь людей от ранПутём ампутации раненой конечности.Говорят, что ты приглашаешь людей в дорогой ресторан,А потом убегаешь, не имея в кармане даже мелочи.Мой безголовый друг сказал, что ты – палач,Который медленно, но верно рубит с плеча.А, может быть, - всего лишь хитрый и тёртый калач,Который ставит на людях печатьСвоих бесчисленных местоимений.Время – чёрная кошка в чёрной Вселенной.Тебя нашли те, кто тебя не искали.Седовласый человек с улыбкой ГуинпленаДолго смотрел на тебя, застывая в печали,А ты прошло мимо, не сбавляя своих мгновений.Время – отражение в разбитом зазеркалье.Фортепьяно пьяного гения.Наказание без преступления.Взгляд звезды из колодца бездонного.Упование сложенных ладонейИ стёртых перед алтарём коленей.Крадущийся паук – Чёрная Вдова,Чей укус, как правило, смертелен.Время…Как тебя ещё обозвать?

Ключевые слова: Время смерть зазеркалье авторский стих

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