О времениВремя, говорят, что ты избавляешь людей от ран
Путём ампутации раненой конечности.
Говорят, что ты приглашаешь людей в дорогой ресторан,
А потом убегаешь, не имея в кармане даже мелочи.
Мой безголовый друг сказал, что ты – палач,
Который медленно, но верно рубит с плеча.
А, может быть, - всего лишь хитрый и тёртый калач,
Который ставит на людях печать
Своих бесчисленных местоимений.
Время – чёрная кошка в чёрной Вселенной.
Тебя нашли те, кто тебя не искали.
Седовласый человек с улыбкой Гуинплена
Долго смотрел на тебя, застывая в печали,
А ты прошло мимо, не сбавляя своих мгновений.
Время – отражение в разбитом зазеркалье.
Фортепьяно пьяного гения.
Наказание без преступления.
Взгляд звезды из колодца бездонного.
Упование сложенных ладоней
И стёртых перед алтарём коленей.
Крадущийся паук – Чёрная Вдова,
Чей укус, как правило, смертелен.
Время…
Как тебя ещё обозвать?
Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 11:39
Причина: Авторская пунктуация сохранена.
Сегодня, 11:39 by johnny-max-cageПросмотров: 36Комментарии: 3
Ключевые слова: Время смерть зазеркалье авторский стих