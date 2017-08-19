Я купил бы жизнь без сдачи

Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:33

Lynx Просмотров: 40 Комментарии: 1 +2 Вчера, 16:33 by

Я купил бы жизнь без сдачи.Не получится. Убит...Надо мною небо плачет,И берёзка шелестит.Май! Поклон тебе за слёзыИ за мирные раскаты;Я тут в гильзе, ... под берёзой.Как положено солдату.В сорок пятом, до парадаНе дожил немного... Май!Перестань, не плачь, не надо!Твои слёзы - через край.Ты того, родной, не слишком;Краскам не нужна печаль.Ну и что, что я мальчишка?Ну и что? И всё же, жаль...За бойцов бы по рюмашке,Да медком бы по усам!Поклониться бы ромашке,Что из каски к небесам.От осколка ей - оконце,Мне, в сырой же, не теплей.Ведь нашла же выход к солнцу!...Как завидую я ей!Погадать хоть на тринадцать!Пронесёт? Не пронесло...Лепестков там восемнадцать.Плохо. Чётное число.Мне бы к небу с той ромашкой!Путник, гильзу поднимай;В ней - живой я!.. На бумажке.Не везёт немного, май.Мне в глубоком сне пороюСнятся мама и весна,Детство сладкое, парное,Школа, выпускной, война...Автор - Serrgey.

Ключевые слова: Великая Отечественная война солдат убитый война стих

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