Я купил бы жизнь без сдачи
Я купил бы жизнь без сдачи.
Не получится. Убит...
Надо мною небо плачет,
И берёзка шелестит.
Май! Поклон тебе за слёзы
И за мирные раскаты;
Я тут в гильзе, ... под берёзой.
Как положено солдату.
В сорок пятом, до парада
Не дожил немного... Май!
Перестань, не плачь, не надо!
Твои слёзы - через край.
Ты того, родной, не слишком;
Краскам не нужна печаль.
Ну и что, что я мальчишка?
Ну и что? И всё же, жаль...
За бойцов бы по рюмашке,
Да медком бы по усам!
Поклониться бы ромашке,
Что из каски к небесам.
От осколка ей - оконце,
Мне, в сырой же, не теплей.
Ведь нашла же выход к солнцу!
...Как завидую я ей!
Погадать хоть на тринадцать!
Пронесёт? Не пронесло...
Лепестков там восемнадцать.
Плохо. Чётное число.
Мне бы к небу с той ромашкой!
Путник, гильзу поднимай;
В ней - живой я!.. На бумажке.
Не везёт немного, май.
Мне в глубоком сне порою
Снятся мама и весна,
Детство сладкое, парное,
Школа, выпускной, война...
Автор - Serrgey.
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Новость отредактировал Estellan - Вчера, 16:33
Вчера, 16:33 by LynxПросмотров: 40Комментарии: 1
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