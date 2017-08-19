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Стихи

Детские слёзы...

Замирает сердечко, ведь мама не дышит,
И капает дождь, барабаня по крыше.
Мальчонка в слезах теребит её платье,
Все видел, боялся под старой кроватью!

Ах, был бы он храбрым, как воин из сказки,
С укрытья бы вылез, прогнал бы опасность!
Ах, был бы, как в сказке, в руке его меч,
Он смог бы любимую маму сберечь!

Чернее всё тучи. Дождь, кажется, вечен,
Обнял мальчик маму за нежные плечи.
Не спас, не сберёг от исчадия Ада,
Вернулась бы мама! Другого не надо!

Молитвы ребенка чисты и невинны,
А детские слёзы творят чудеса!
Отправился Ангел в Ада глубины,
Спас матери душу. Гремят небеса!

Мальчишка ожил, голос матери слышит!
И капает дождь, барабаня по крыше.
Он с радостью в сердце ей шепчет слова
И больше не плачет, ведь мама жива!















Вчера, 22:20 by QustoПросмотров: 40Комментарии: 7
+6

Ключевые слова: Мама мальчик Ангел дождь слёзы авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:30
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2153|0)
Публикаций: 938
Комментариев: 8 135
А что с мамой случилось? А так, проникновенно. +
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#2 написал: kusi
Вчера, 22:32
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2787|0)
Публикаций: 347
Комментариев: 6 829
Очень чувсвственный стих! от меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#3 написал: Qusto
Вчера, 22:36
0
Группа: Редакторы
Репутация: (786|-1)
Публикаций: 292
Комментариев: 2 282
Цитата: Сделано_в_СССР
А что с мамой случилось? А так, проникновенно. +


Исчадье Ада убило. А кто? Это уже сам для себя реши. Фантазию включать же надо, не? Это стихи же, а не таблица умножения. stuck_out_tongue_winking_eye

Спасибо за отзыв.

Цитата: kusi
Очень чувсвственный стих! от меня океанический плюс.


Спасибо, дорогая! wink
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#4 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:38
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2153|0)
Публикаций: 938
Комментариев: 8 135
Цитата: Qusto
Цитата: Сделано_в_СССР
А что с мамой случилось? А так, проникновенно. +


Исчадье Ада убило. А кто? Это уже сам для себя реши. Фантазию включать же надо, не?

Спасибо за отзыв.

Это я понял, что исчадие ада. Фантазия зашкаливает представлять образы исчадия, кто "он" исчадие ада? Тут по видимому нечисть, а я то представлял убийцу в лице маньяка. Мальчишка же под кровать забрался, преступника видел и отомстить хотел. Исчадием ада назвать можно кого угодно, способного творить злодеяния, хоть нечисть, хоть человека.puli
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
#5 написал: Tigger power
Вчера, 22:52
0
Группа: Комментаторы
Репутация: (1782|0)
Публикаций: 2
Комментариев: 3 084
Так Исчадие значит не только убил,а еще и душу украл, теперь я поняла, а то все думала почему душа в аду оказалась. От меня конечно +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#6 написал: Qusto
Вчера, 22:55
0
Группа: Редакторы
Репутация: (786|-1)
Публикаций: 292
Комментариев: 2 282
Цитата: Tigger power
Так Исчадие значит не только убил,а еще и душу украл, теперь я поняла, а то все думала почему душа в аду оказалась. От меня конечно +++


Совершенно верно! Вот люблю делать так, чтоб люди не только читали, а ещё и размышляли над стихом! wink

Спасибо. kissing_closed_eyes
Зарегистрирован: 14.07.2012
               
#7 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 22:58
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2153|0)
Публикаций: 938
Комментариев: 8 135
Цитата: Tigger power
Так Исчадие значит не только убил,а еще и душу украл, теперь я поняла

prazdnik +

Отправился Ангел в Ада глубины,
Спас матери душу. Гремят небеса! 336
Зарегистрирован: 19.08.2017
                          
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