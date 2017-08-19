Детские слёзы...

Qusto Просмотров: 40 Комментарии: 7 +6 Вчера, 22:20 by

Замирает сердечко, ведь мама не дышит,И капает дождь, барабаня по крыше.Мальчонка в слезах теребит её платье,Все видел, боялся под старой кроватью!Ах, был бы он храбрым, как воин из сказки,С укрытья бы вылез, прогнал бы опасность!Ах, был бы, как в сказке, в руке его меч,Он смог бы любимую маму сберечь!Чернее всё тучи. Дождь, кажется, вечен,Обнял мальчик маму за нежные плечи.Не спас, не сберёг от исчадия Ада,Вернулась бы мама! Другого не надо!Молитвы ребенка чисты и невинны,А детские слёзы творят чудеса!Отправился Ангел в Ада глубины,Спас матери душу. Гремят небеса!Мальчишка ожил, голос матери слышит!И капает дождь, барабаня по крыше.Он с радостью в сердце ей шепчет словаИ больше не плачет, ведь мама жива!

Ключевые слова: Мама мальчик Ангел дождь слёзы авторский стих

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