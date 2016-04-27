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Стихи

Волшебный огонёк (басня)

Однажды эльф, нектара перебрав,
Средь ночи в лес за кладом устремился.
Послал подальше свой родной устав.
Горланил песни, да и в пляс пустился!

Шумел нектар у эльфа в голове.
И он желал всё новых приключений.
Тут вспомнил эльф о Лунной трын-траве.
Скурив её, возжаждал развлечений!

Узрел поодаль яркий огонёк.
Решил наивный: "Там моя принцесса!"
На всех парах он к суженой побёг,
Топча грибы - детей глухого леса!

Но тут ему, представьте, как назло,
Попался на дороге гном нахальный.
Запнулся эльф, упал. Не повезло!
О корень зуб разбил эльф свой хрустальный.

Такого оскорбленья не снеся,
Беднягу-гнома эльф погнал пинками.
Мутузил гном дубиной, голося!
Ещё добавил эльфу кулаками.

Поднялась потасовка до небес!
Ругаются, удары сыплют градом.
Кричал гном: "Эльф - патлатый, глупый бес!"
А эльф его назвал вонючим гадом.

Меж тем волшебный чудо-огонёк
К дерущимся подкрадывался ближе.
Обоих - цап! И в чащу уволок.
От страха крики становились тише.

То оказался пакостный циклоп.
Не огонёк, а глаз его виднелся.
В охапку бедолаг он мощно сгрёб!
В желудке его каждый отогрелся.

Мораль такая: если пьёшь нектар,
Как эльф-бедняга, и дымишь травою,
То опасайся ты циклопьих чар.
Не шастай ночью в лес, а спи с женою!
Сегодня, 13:58 by ЭвиллсПросмотров: 162Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Эльф гном огонек авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Эвиллс
Сегодня, 15:54
0
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Комментариев: 2 720
Нравятся мне такие персонажи. Прикольные! yahh
Зарегистрирован: 27.04.2016
           
#2 написал: Estellan
Сегодня, 15:58
+1
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Публикаций: 78
Комментариев: 589
Плюс уже поставил. )) Чудное произведение.
Зарегистрирован: 23.07.2015
     
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