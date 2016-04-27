Волшебный огонёк (басня)

Эвиллс Просмотров: 162 Комментарии: 2 +2 Сегодня, 13:58 by

Однажды эльф, нектара перебрав,Средь ночи в лес за кладом устремился.Послал подальше свой родной устав.Горланил песни, да и в пляс пустился!Шумел нектар у эльфа в голове.И он желал всё новых приключений.Тут вспомнил эльф о Лунной трын-траве.Скурив её, возжаждал развлечений!Узрел поодаль яркий огонёк.Решил наивный: "Там моя принцесса!"На всех парах он к суженой побёг,Топча грибы - детей глухого леса!Но тут ему, представьте, как назло,Попался на дороге гном нахальный.Запнулся эльф, упал. Не повезло!О корень зуб разбил эльф свой хрустальный.Такого оскорбленья не снеся,Беднягу-гнома эльф погнал пинками.Мутузил гном дубиной, голося!Ещё добавил эльфу кулаками.Поднялась потасовка до небес!Ругаются, удары сыплют градом.Кричал гном: "Эльф - патлатый, глупый бес!"А эльф его назвал вонючим гадом.Меж тем волшебный чудо-огонёкК дерущимся подкрадывался ближе.Обоих - цап! И в чащу уволок.От страха крики становились тише.То оказался пакостный циклоп.Не огонёк, а глаз его виднелся.В охапку бедолаг он мощно сгрёб!В желудке его каждый отогрелся.Мораль такая: если пьёшь нектар,Как эльф-бедняга, и дымишь травою,То опасайся ты циклопьих чар.Не шастай ночью в лес, а спи с женою!

Ключевые слова: Эльф гном огонек авторский стих

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