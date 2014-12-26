Морок

Крокозябла Просмотров: 35 Комментарии: 2 +1 Сегодня, 19:59 by

То ли мухи постарались, то ли ветром занесло,Не сказать, чтобы недавно, и не так чтоб уж давно,По весне, как снег растаял, и прогрелась вся земля,Слизью серой затянуло сева ждущие поля.Слизь набухла, налилась, духом пряным отдалась,И от смрада, что расползся, та беда и началась.Утром бабоньки проснулись, встрепенулись, поднялись,Даже лица не умыли, будто водки напились.Им б к скотине, к кадкам, печке,Им б к ухватам, в огород,Ну а бабы наряжаться,Ну а бабы в хоровод.Ну а где же мужики? Подпирают потолки?Или женок урезонить оказалось не с руки?Мужики на печках спятИ на все село храпят.Рвется взаперти скотина,Бабы в песни, дети в крик,От старухи к молодицеУхромал седой старик.А старухи есть проворят -Сено жарят, глину варят.Из навоза пироги:На-те, ешьте, мужики!Ну а слизь все дальше-дальше,Зло не ведает оград,Мимо теремов боярскихПрям до царских до палат.И пошли в народ указы:Хлеб всем вреден, есть дрова!На санях кататься летом!У детей просить советов!Юность, мол, всегда права.Избы ставить ледяные!Печки снежные лепить!Леденцами расписными огороды городить!Кузнецов всех под ружье!Воеводу - скот пасти!Нянькам улицу мести!Повитухам сторожить!А купцам всем ворожить!Лавки пьяницам отдать!Глупым - барыши считать!И совсем бы тут конец,Но примчался удалец-Гром весенний, молодец.Гневом молнии сверкнули,И прикрикнули грозой,Землю стылую омылиЧистой дождевой слезой.И вздохнула облегченноВновь свободная земля,Юной зеленью прикрылисьЗасмущенные поля.И от слизи ни следа,Будто не было и нет,Только вот с тех пор с девицейПроживает старый дед.Автор: Писательница Елена Гвозденко.

Ключевые слова: Деревня поля слизь гром

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