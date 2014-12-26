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Стихи

Морок

То ли мухи постарались, то ли ветром занесло,
Не сказать, чтобы недавно, и не так чтоб уж давно,
По весне, как снег растаял, и прогрелась вся земля,
Слизью серой затянуло сева ждущие поля.

Слизь набухла, налилась, духом пряным отдалась,
И от смрада, что расползся, та беда и началась.
Утром бабоньки проснулись, встрепенулись, поднялись,
Даже лица не умыли, будто водки напились.

Им б к скотине, к кадкам, печке,
Им б к ухватам, в огород,
Ну а бабы наряжаться,
Ну а бабы в хоровод.

Ну а где же мужики? Подпирают потолки?
Или женок урезонить оказалось не с руки?
Мужики на печках спят
И на все село храпят.

Рвется взаперти скотина,
Бабы в песни, дети в крик,
От старухи к молодице
Ухромал седой старик.

А старухи есть проворят -
Сено жарят, глину варят.
Из навоза пироги:
На-те, ешьте, мужики!

Ну а слизь все дальше-дальше,
Зло не ведает оград,
Мимо теремов боярских
Прям до царских до палат.

И пошли в народ указы:
Хлеб всем вреден, есть дрова!
На санях кататься летом!
У детей просить советов!

Юность, мол, всегда права.
Избы ставить ледяные!
Печки снежные лепить!
Леденцами расписными огороды городить!

Кузнецов всех под ружье!
Воеводу - скот пасти!
Нянькам улицу мести!
Повитухам сторожить!
А купцам всем ворожить!
Лавки пьяницам отдать!
Глупым - барыши считать!

И совсем бы тут конец,
Но примчался удалец-
Гром весенний, молодец.

Гневом молнии сверкнули,
И прикрикнули грозой,
Землю стылую омыли
Чистой дождевой слезой.

И вздохнула облегченно
Вновь свободная земля,
Юной зеленью прикрылись
Засмущенные поля.

И от слизи ни следа,
Будто не было и нет,
Только вот с тех пор с девицей
Проживает старый дед.


Автор: Писательница Елена Гвозденко.
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Сегодня, 19:59 by КрокозяблаПросмотров: 35Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Деревня поля слизь гром

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Комментарии

#1 написал: Sveta-00785
Сегодня, 21:44
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Публикаций: 5
Комментариев: 386
Класс!Тоже очень понравилось.
Зарегистрирован: 26.12.2014
 
#2 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 22:39
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Публикаций: 1 512
Комментариев: 9 455
Только старому деду и свезло.))) Не считая того, что весенняя гроза омыла поля, зеленью покрылись грязные луга.) Отличное сказание о приходе весны, после зимнего морока.) +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                             
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