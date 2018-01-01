Как вы думаете, если бы бабушка выполнила все условия чудовища, дети были бы живы? 1. Если бы поцеловала как есть - дети бы остались живы. 2. Если бы отказала - умерли бы все дети. 3. Даже если бы и поцеловала - всё равно бы умерли младшие. 4. Если бы отказала - умерли бы младшие дети, потому что это сон и ничего не зависело от чудовища.



Сон со смертельным исходом

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:10

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.

Nesa Просмотров: 59 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 16:10 by

Эту историю поведала моя бабушка. Когда Великая отечественная война набирала свои чудовищные обороты, у бабушки на руках было уже 4 ребенка. Самым младшим 4 и 2 года. Справляясь со всеми возможными трудностями, включая голод, вшей, дизентерию и прочие инфекционные заболевания, бабушка успешно справлялась с ролью матери и жены. Сильная духом женщина, была уверена в том, что по окончании войны она сможет зажить спокойно и счастливо, воспитывая своих любимых деток.И вот однажды ей снится сон. Пришло к ней чудовище, с которого по всему телу, с головы до ног, стекала слизь. Оно было до ужаса безобразным: один глаз был слипшимся, а второй, мутного цвета, судорожно дёргался. Из уродливо искривлённого рта свисал длинный язык, с которого также капала слизь. Руки были скрючены, а сам торс искривлён на бок. Чудовище явно не обладало прямохождением, передвигаться ему помогали длинные покрученные руки.Вот такой "красавец" предстал перед моей молодой и красивой бабушкой.- Поцелуй меня, - произнесло чудовище.- Ну как я могу тебя поцеловать? - ответила бабушка. - Ты ж страшный, с тебя течёт слизь и к тому же от тебя дурно пахнет.- Если не поцелуешь, - продолжало чудовище, - я заберу у тебя всех детей.Ничего не оставалось делать и бабушка достала носовой платок, вытерла слизь с "лица" просящего поцелуй и, брезгливо поцеловала его, кривляясь и морщась от противного прикосновения.Завидев реакцию бабули, чудовище произнесло:- А вот за то, что вытерла мне лицо и целуя меня, испытывала при этом отвращение, я заберу у тебя двоих деток.Бабушка проснулась в холодном поту, продолжая испытывать отвращение от произошедшего, при этом страх не покидал ее. Она подошла к своим детям, поцеловала всех и мысленно продублировала слова незваного гостя из сна: "двоих".Спустя два дня, рано утром, умирает четырёхлетняя Светлана. Бабушка, не успев даже понять, что произошло и оправиться от горечи потери, как самый младший сынок, недавно начавший лепетать, ближе к 6 вечера этого же дня произносит такие слова: "Мамоська, я сёдня умлу".Через 2 часа его тоже не стало.Даже не буду описывать дальнейшие события, и какой ад бушевал в душе и сердце моей бабушки.Кто это приходил и зачем? Остались бы дети живы, если бы бабушка поцеловала гадкое создание в том виде, в каком оно и предстало. Вот такого противного, истекающего слизью. Эти вопросы бабушка задавала себе много-много лет и чувствовала свою вину, что не спасла детей.Бабушки моей уже давно нет в живых, а вот самая старшенькая ее дочь жива. Она оказалась долгожителем, видимо по судьбе у нее это было предначертано, поэтому чудовище, зная об этом, оставило её в живых.

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