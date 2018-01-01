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Как вы думаете, если бы бабушка выполнила все условия чудовища, дети были бы живы?


 
Сны

Сон со смертельным исходом

Эту историю поведала моя бабушка. Когда Великая отечественная война набирала свои чудовищные обороты, у бабушки на руках было уже 4 ребенка. Самым младшим 4 и 2 года. Справляясь со всеми возможными трудностями, включая голод, вшей, дизентерию и прочие инфекционные заболевания, бабушка успешно справлялась с ролью матери и жены. Сильная духом женщина, была уверена в том, что по окончании войны она сможет зажить спокойно и счастливо, воспитывая своих любимых деток.

И вот однажды ей снится сон. Пришло к ней чудовище, с которого по всему телу, с головы до ног, стекала слизь. Оно было до ужаса безобразным: один глаз был слипшимся, а второй, мутного цвета, судорожно дёргался. Из уродливо искривлённого рта свисал длинный язык, с которого также капала слизь. Руки были скрючены, а сам торс искривлён на бок. Чудовище явно не обладало прямохождением, передвигаться ему помогали длинные покрученные руки.

Вот такой "красавец" предстал перед моей молодой и красивой бабушкой.

- Поцелуй меня, - произнесло чудовище.

- Ну как я могу тебя поцеловать? - ответила бабушка. - Ты ж страшный, с тебя течёт слизь и к тому же от тебя дурно пахнет.

- Если не поцелуешь, - продолжало чудовище, - я заберу у тебя всех детей.

Ничего не оставалось делать и бабушка достала носовой платок, вытерла слизь с "лица" просящего поцелуй и, брезгливо поцеловала его, кривляясь и морщась от противного прикосновения.

Завидев реакцию бабули, чудовище произнесло:
- А вот за то, что вытерла мне лицо и целуя меня, испытывала при этом отвращение, я заберу у тебя двоих деток.

Бабушка проснулась в холодном поту, продолжая испытывать отвращение от произошедшего, при этом страх не покидал ее. Она подошла к своим детям, поцеловала всех и мысленно продублировала слова незваного гостя из сна: "двоих".

Спустя два дня, рано утром, умирает четырёхлетняя Светлана. Бабушка, не успев даже понять, что произошло и оправиться от горечи потери, как самый младший сынок, недавно начавший лепетать, ближе к 6 вечера этого же дня произносит такие слова: "Мамоська, я сёдня умлу".

Через 2 часа его тоже не стало.

Даже не буду описывать дальнейшие события, и какой ад бушевал в душе и сердце моей бабушки.

Кто это приходил и зачем? Остались бы дети живы, если бы бабушка поцеловала гадкое создание в том виде, в каком оно и предстало. Вот такого противного, истекающего слизью. Эти вопросы бабушка задавала себе много-много лет и чувствовала свою вину, что не спасла детей.

Бабушки моей уже давно нет в живых, а вот самая старшенькая ее дочь жива. Она оказалась долгожителем, видимо по судьбе у нее это было предначертано, поэтому чудовище, зная об этом, оставило её в живых.

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 16:10
Причина: Стилистика автора сохранена. Изменен раздел.
Сегодня, 16:10 by NesaПросмотров: 59Комментарии: 0
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Ключевые слова: Бабушка сон чудовище дети смерть история из жизни авторская история

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