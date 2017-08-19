Кузя

«Новая» квартира, долгий переезд,

Как логово вампира, старенький подъезд…

«Ах, сколько здесь работы довольно непростой!» -

Почти в слезах подумал верный домовой.



Поехал он с хозяйкой, оставив предков дом -

Порядок был кристальный, уютно было в нём,

«Как много паутины и живности вокруг!

Не справиться здесь, право, и тысяче прислуг».



Собрал все свои силы, зажал прищепкой нос,

«В квартире что-то сгнило», - бедняга произнёс.

Раскрыл большие окна, проветрить жуткий смрад,

Донёсся из окошка отборный русский мат!



Тряхнуло от эмоций: «Ужасный нынче век…

Как вид погибнет скоро, видно, человек».

Прошло часов немало, пот вытерев со лба,

Вздохнул Кузя устало: «Нашли же, блин, раба!»



Какое-то движенье! Усатый таракан,

Вскочил герой наш резко, поймал его в стакан.

Хозяйке нервный приступ сегодня не грозит,

Повержен недостойный противный паразит!



Блестит теперь квартира, почти зеркален пол,

Кажись, пока батрачил – фунт мелочи нашёл!

Свежо так стало, чисто! Нет больше грязных мест…

А завтра с новой силой нужно прибрать подъезд!



Открылась дверь. Хозяйка! А с ней!? Котёнок с ней?!

«Зачем? А я? Что будет?! Как кличка? Пантелей?!!!

Нууу… пусть живёт, бедняга, на воле засмеют…

Да и комочки с мехом дому дают уют!»

Тихонько потянулся, устал что-то слегка…

- Пойдём, блохастый, выпьем, что ли, молока!











Qusto Просмотров: 21 Комментарии: 2 +4 Вчера, 23:29 by

Ключевые слова: Домовой уборка квартира хозяйка котёнок молоко авторский стих

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