Кузя
«Новая» квартира, долгий переезд,
Как логово вампира, старенький подъезд…
«Ах, сколько здесь работы довольно непростой!» -
Почти в слезах подумал верный домовой.
Поехал он с хозяйкой, оставив предков дом -
Порядок был кристальный, уютно было в нём,
«Как много паутины и живности вокруг!
Не справиться здесь, право, и тысяче прислуг».
Собрал все свои силы, зажал прищепкой нос,
«В квартире что-то сгнило», - бедняга произнёс.
Раскрыл большие окна, проветрить жуткий смрад,
Донёсся из окошка отборный русский мат!
Тряхнуло от эмоций: «Ужасный нынче век…
Как вид погибнет скоро, видно, человек».
Прошло часов немало, пот вытерев со лба,
Вздохнул Кузя устало: «Нашли же, блин, раба!»
Какое-то движенье! Усатый таракан,
Вскочил герой наш резко, поймал его в стакан.
Хозяйке нервный приступ сегодня не грозит,
Повержен недостойный противный паразит!
Блестит теперь квартира, почти зеркален пол,
Кажись, пока батрачил – фунт мелочи нашёл!
Свежо так стало, чисто! Нет больше грязных мест…
А завтра с новой силой нужно прибрать подъезд!
Открылась дверь. Хозяйка! А с ней!? Котёнок с ней?!
«Зачем? А я? Что будет?! Как кличка? Пантелей?!!!
Нууу… пусть живёт, бедняга, на воле засмеют…
Да и комочки с мехом дому дают уют!»
Тихонько потянулся, устал что-то слегка…
- Пойдём, блохастый, выпьем, что ли, молока!
Как логово вампира, старенький подъезд…
«Ах, сколько здесь работы довольно непростой!» -
Почти в слезах подумал верный домовой.
Поехал он с хозяйкой, оставив предков дом -
Порядок был кристальный, уютно было в нём,
«Как много паутины и живности вокруг!
Не справиться здесь, право, и тысяче прислуг».
Собрал все свои силы, зажал прищепкой нос,
«В квартире что-то сгнило», - бедняга произнёс.
Раскрыл большие окна, проветрить жуткий смрад,
Донёсся из окошка отборный русский мат!
Тряхнуло от эмоций: «Ужасный нынче век…
Как вид погибнет скоро, видно, человек».
Прошло часов немало, пот вытерев со лба,
Вздохнул Кузя устало: «Нашли же, блин, раба!»
Какое-то движенье! Усатый таракан,
Вскочил герой наш резко, поймал его в стакан.
Хозяйке нервный приступ сегодня не грозит,
Повержен недостойный противный паразит!
Блестит теперь квартира, почти зеркален пол,
Кажись, пока батрачил – фунт мелочи нашёл!
Свежо так стало, чисто! Нет больше грязных мест…
А завтра с новой силой нужно прибрать подъезд!
Открылась дверь. Хозяйка! А с ней!? Котёнок с ней?!
«Зачем? А я? Что будет?! Как кличка? Пантелей?!!!
Нууу… пусть живёт, бедняга, на воле засмеют…
Да и комочки с мехом дому дают уют!»
Тихонько потянулся, устал что-то слегка…
- Пойдём, блохастый, выпьем, что ли, молока!
Вчера, 23:29 by QustoПросмотров: 21Комментарии: 2
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