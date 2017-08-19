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Стихи

Кузя

«Новая» квартира, долгий переезд,
Как логово вампира, старенький подъезд…
«Ах, сколько здесь работы довольно непростой!» -
Почти в слезах подумал верный домовой.

Поехал он с хозяйкой, оставив предков дом -
Порядок был кристальный, уютно было в нём,
«Как много паутины и живности вокруг!
Не справиться здесь, право, и тысяче прислуг».

Собрал все свои силы, зажал прищепкой нос,
«В квартире что-то сгнило», - бедняга произнёс.
Раскрыл большие окна, проветрить жуткий смрад,
Донёсся из окошка отборный русский мат!

Тряхнуло от эмоций: «Ужасный нынче век…
Как вид погибнет скоро, видно, человек».
Прошло часов немало, пот вытерев со лба,
Вздохнул Кузя устало: «Нашли же, блин, раба!»

Какое-то движенье! Усатый таракан,
Вскочил герой наш резко, поймал его в стакан.
Хозяйке нервный приступ сегодня не грозит,
Повержен недостойный противный паразит!

Блестит теперь квартира, почти зеркален пол,
Кажись, пока батрачил – фунт мелочи нашёл!
Свежо так стало, чисто! Нет больше грязных мест…
А завтра с новой силой нужно прибрать подъезд!

Открылась дверь. Хозяйка! А с ней!? Котёнок с ней?!
«Зачем? А я? Что будет?! Как кличка? Пантелей?!!!
Нууу… пусть живёт, бедняга, на воле засмеют…
Да и комочки с мехом дому дают уют!»
Тихонько потянулся, устал что-то слегка…
- Пойдём, блохастый, выпьем, что ли, молока!





Вчера, 23:29 by QustoПросмотров: 21Комментарии: 2
+4

Ключевые слова: Домовой уборка квартира хозяйка котёнок молоко авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Сделано_в_СССР
Вчера, 23:36
0
Группа: Журналисты
Репутация: (2462|0)
Публикаций: 1 311
Комментариев: 8 924
Хороший домовой Кузя.) Отличный стих. +++
Зарегистрирован: 19.08.2017
                           
#2 написал: kusi
Вчера, 23:36
+1
Группа: V.I.P.
Репутация: (2886|0)
Публикаций: 350
Комментариев: 6 901
Классный стих! Кузя просто душка! От меня океанический плюс.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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