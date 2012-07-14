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Стихи

Ведьма

Ведьма
Хватит смотреть с упреком,
Душу тьмой прожигать,
Ведьмы умеют тоже
Все, что желают, брать.

Повелевать стихией,
В танце ветров кружить.
Могут одним лишь взглядом
Просто приворожить.

В вазу поставлю свежий
Черных мимоз букет,
Знаю, мой милый Демон,
Твой много лет секрет.

Я по зеркальной глади
Пальцами проведу.
И, задержав дыханье,
В нижний твой мир пройду.

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52 by kusiПросмотров: 86Комментарии: 10
+7

Ключевые слова: Ведьма Демон тьма душа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
Сегодня, 10:52
+1
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Молодцы, девушки. Отлично получилось, +++
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#2 написал: Red Scorpion
Сегодня, 11:06
+1
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Комментариев: 400
... Очень здорово! Два огромных плюса вам : За стихотворение и за коллаж)) yaaah
Зарегистрирован: 28.11.2012
 
#3 написал: Летяга
Сегодня, 11:07
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Комментариев: 7 669
Плюс от меня!
Чёрные мимозы особенно впечатлили +++++
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#4 написал: Tigger power
Сегодня, 12:23
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Ура! Про любовь 336 и коллаж здоровский) +++++++
Зарегистрирован: 9.12.2016
       
#5 написал: Капитан 1 ранга
Сегодня, 12:23
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Мне понравился открытый финал стиха - героиня уходит в параллельный мир, а что в нём - загадка, этого стих уже не описывает +.
Зарегистрирован: 4.09.2011
  
#6 написал: Крокозябла
Сегодня, 12:27
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Ловите от меня плюс за ведьмочку! Стих суперский и коллаж как раз!
Зарегистрирован: 26.07.2017
  
#7 написал: kusi
Сегодня, 12:36
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Океаническое спасибо мои хорошие за комментарии blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#8 написал: Estellan
Сегодня, 12:54
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Я плюсанул. Интересно даже, какие приключения ее ждут в том мире.)
Зарегистрирован: 23.07.2015
         
#9 написал: kusi
Сегодня, 17:59
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Цитата: Estellan
Интересно даже, какие приключения ее ждут в том мире.)

Будут интриги - зависть,
Будут глаза блестеть.
Ведь в нижнем мире знают
Ведьм колдовскую сеть. blush
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#10 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 18:01
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Комментариев: 3 759
Цитата: kusi
Будут интриги - зависть,
Будут глаза блестеть.
Ведь в нижнем мире знают
Ведьм колдовскую сеть.
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Прода yeeeah
Зарегистрирован: 23.12.2013
         
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