Ведьма
Хватит смотреть с упреком,
Душу тьмой прожигать,
Ведьмы умеют тоже
Все, что желают, брать.
Повелевать стихией,
В танце ветров кружить.
Могут одним лишь взглядом
Просто приворожить.
В вазу поставлю свежий
Черных мимоз букет,
Знаю, мой милый Демон,
Твой много лет секрет.
Я по зеркальной глади
Пальцами проведу.
И, задержав дыханье,
В нижний твой мир пройду.
Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:52
Сегодня, 10:52 by kusiПросмотров: 86Комментарии: 10
Ключевые слова: Ведьма Демон тьма душа авторский стих