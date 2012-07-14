Ведьма

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 10:52

kusi Просмотров: 86 Комментарии: 10 +7 Сегодня, 10:52 by

Хватит смотреть с упреком,Душу тьмой прожигать,Ведьмы умеют тожеВсе, что желают, брать.Повелевать стихией,В танце ветров кружить.Могут одним лишь взглядомПросто приворожить.В вазу поставлю свежийЧерных мимоз букет,Знаю, мой милый Демон,Твой много лет секрет.Я по зеркальной гладиПальцами проведу.И, задержав дыханье,В нижний твой мир пройду.

Ключевые слова: Ведьма Демон тьма душа авторский стих

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