ОдержимыйВо мне томится что-то злое.
С рожденья в предкушеньи я,
Когда оно воспрянет волей
И миру будет он судья.
Семнадцать лет сижу в квартире,
В цепях и сажею покрыт.
Найдется ли такой же в мире,
Такой, что это пережил?
И лико солнца лишь раз в месяц
Узреть дается мне на миг,
Когда дается Экзорцисту
Его со мною утопить.
Но он сильнее этих тварей,
И каждый раз, когда тону,
(На теле лишь остатки смерти).
Когда уже почти в Аду,
Меня от смерти он спасает.
Взмывает легкою рукой,
До дома быстро долетаю.
Опять сижу перед стеной,
Остатки завтрака съедаю.
Сегодня он заговорил
И сделку кровью предложил.
Сказал, что буду я в Аду
Не хуже рая проживать
И сущность скрытую мою,
Как мне угодно, утолять.
И начал долго я гадать
(Сейчас решится всех судьба).
Изрек я пламенный ответ.
И мой ответ, конечно...
Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:12
Вчера, 16:12 by _Lor_Просмотров: 33Комментарии: 0
Ключевые слова: Одержимый демон выбор авторский стих