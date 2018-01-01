Одержимый

Новость отредактировал YuliaS - Вчера, 16:12

_Lor_ Просмотров: 33 Комментарии: 0 0 Вчера, 16:12 by

Во мне томится что-то злое.С рожденья в предкушеньи я,Когда оно воспрянет волейИ миру будет он судья.Семнадцать лет сижу в квартире,В цепях и сажею покрыт.Найдется ли такой же в мире,Такой, что это пережил?И лико солнца лишь раз в месяцУзреть дается мне на миг,Когда дается ЭкзорцистуЕго со мною утопить.Но он сильнее этих тварей,И каждый раз, когда тону,(На теле лишь остатки смерти).Когда уже почти в Аду,Меня от смерти он спасает.Взмывает легкою рукой,До дома быстро долетаю.Опять сижу перед стеной,Остатки завтрака съедаю.Сегодня он заговорилИ сделку кровью предложил.Сказал, что буду я в АдуНе хуже рая проживатьИ сущность скрытую мою,Как мне угодно, утолять.И начал долго я гадать(Сейчас решится всех судьба).Изрек я пламенный ответ.И мой ответ, конечно...

Ключевые слова: Одержимый демон выбор авторский стих

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