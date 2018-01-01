Мой Бог

Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:26

Причина: Авторская стилистика сохранена

Hakim Al-Malik Просмотров: 15 Комментарии: 0 0 Сегодня, 03:26 by

Мой бог всегда рядом со мной.Среди безграничных лесовЕго голос слышен поройВ полуночном вое волков.Мой бог всегда рядом со мной.Его взгляд - болот огоньки.Его имя под полной лунойВ ночи прощебечут сверчки.Его тень бродит ночью в полях,Его лик виден в волнах рекиВ заброшенных деревняхЕго услышишь шаги.В холодном дыханье ветров,В листве, что кружит над землёй,В открытых глазах мертвецовМой бог всегда рядом со мной.

Ключевые слова: Бог авторский стих

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