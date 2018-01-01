Мой БогМой бог всегда рядом со мной.
Среди безграничных лесов
Его голос слышен порой
В полуночном вое волков.
Мой бог всегда рядом со мной.
Его взгляд - болот огоньки.
Его имя под полной луной
В ночи прощебечут сверчки.
Его тень бродит ночью в полях,
Его лик виден в волнах реки
В заброшенных деревнях
Его услышишь шаги.
В холодном дыханье ветров,
В листве, что кружит над землёй,
В открытых глазах мертвецов
Мой бог всегда рядом со мной.
Новость отредактировал Foxy Lady - Сегодня, 03:26
Причина: Авторская стилистика сохранена
Сегодня, 03:26 by Hakim Al-MalikПросмотров: 15Комментарии: 0
Ключевые слова: Бог авторский стих