Идущий по следу

Идущий по следуИдя по дороге в полуночный час,
На миг обернись, и увидишь тотчас,
Как в лунной дорожке, укутан плащом,
Идёт человек, весь облит серебром.
Не надо бежать, он найдёт всё равно,
Уйти от него никому не дано,
Пройдёт по ветрам, по мерцанью огня,
Печатью своей он отметил тебя.
Пускай ты забудешь с рассветом о нем,
Развеются страхи, покажутся сном,
Но вновь, лишь наступит полуночный час,
Его, обернувшись, увидишь тотчас.
Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:29
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 13:29 by Капитан-командорПросмотров: 29Комментарии: 1
Ключевые слова: Ночь человек страх сущность авторский стих.