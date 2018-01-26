Идущий по следу

Новость отредактировал A.Norton - Сегодня, 13:29

Причина: Стилистика автора сохранена.

Капитан-командор Просмотров: 29 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 13:29 by

Идя по дороге в полуночный час,На миг обернись, и увидишь тотчас,Как в лунной дорожке, укутан плащом,Идёт человек, весь облит серебром.Не надо бежать, он найдёт всё равно,Уйти от него никому не дано,Пройдёт по ветрам, по мерцанью огня,Печатью своей он отметил тебя.Пускай ты забудешь с рассветом о нем,Развеются страхи, покажутся сном,Но вновь, лишь наступит полуночный час,Его, обернувшись, увидишь тотчас.

Ключевые слова: Ночь человек страх сущность авторский стих.

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