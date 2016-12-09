Темнота

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:22

Девятихвостый Лис Просмотров: 13 Комментарии: 1 +1 Сегодня, 15:22 by

Нет ничего страшнее неизвестности,Что поджидает тебя в полной темноте.Становится лицо палитрой бледности,И губы скованы в коварной немоте.Мурашки пробегают шумны топотом,Холодный пот рекою капает со лба.Мерещатся угрозы тихим шепотом,Порывы ветра превращаются в слова.И кажется, что в это же мгновениеКостлявыми руками будешь сжат.Уже готовый принять поражение,Ты попытаешься еще и убежать.Виднеется чуть дальше свет от лампочки,Но не обогнать гонцов от тьмы тебе,И переломят твои ноги, словно палочки,Ты смерть нашел в безмолвной темноте.

Ключевые слова: Темнота смерть страх авторский стих

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