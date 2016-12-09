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Стихи

Темнота

Нет ничего страшнее неизвестности,
Что поджидает тебя в полной темноте.
Становится лицо палитрой бледности,
И губы скованы в коварной немоте.

Мурашки пробегают шумны топотом,
Холодный пот рекою капает со лба.
Мерещатся угрозы тихим шепотом,
Порывы ветра превращаются в слова.

И кажется, что в это же мгновение
Костлявыми руками будешь сжат.
Уже готовый принять поражение,
Ты попытаешься еще и убежать.

Виднеется чуть дальше свет от лампочки,
Но не обогнать гонцов от тьмы тебе,
И переломят твои ноги, словно палочки,
Ты смерть нашел в безмолвной темноте.

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 13Комментарии: 1
+1

Ключевые слова: Темнота смерть страх авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Tigger power
Сегодня, 16:27
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"И переломят твои ноги, словно палочки" вот, что за страхи такие пошли) +++
Зарегистрирован: 9.12.2016
      
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