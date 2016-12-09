ТемнотаНет ничего страшнее неизвестности,
Что поджидает тебя в полной темноте.
Становится лицо палитрой бледности,
И губы скованы в коварной немоте.
Мурашки пробегают шумны топотом,
Холодный пот рекою капает со лба.
Мерещатся угрозы тихим шепотом,
Порывы ветра превращаются в слова.
И кажется, что в это же мгновение
Костлявыми руками будешь сжат.
Уже готовый принять поражение,
Ты попытаешься еще и убежать.
Виднеется чуть дальше свет от лампочки,
Но не обогнать гонцов от тьмы тебе,
И переломят твои ноги, словно палочки,
Ты смерть нашел в безмолвной темноте.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 15:22
Сегодня, 15:22 by Девятихвостый ЛисПросмотров: 13Комментарии: 1
Ключевые слова: Темнота смерть страх авторский стих