Звездное похищение...

Новость отредактировал Halet - Сегодня, 12:46

Причина: Стилистика автора сохранена.

qqq666 Просмотров: 38 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 12:46 by

Меня разбудил странный свет,Проснулся я или нет.Меня окружили зловещие тени:Большие они и кривые,От ужаса я пробудился.Я понял, я растворился,Я понял, меня больше нет.Меня больше нет на этой планете,Меня больше нет на этом свете.Пропало мое бытие и сознанье,Лишь звездная пыль, млечный путь,Осталось лишь только вздохнуть....

Ключевые слова: Тени ночь звезды страх неизвестность...

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