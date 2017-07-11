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Стихи

Звездное похищение...

Меня разбудил странный свет,
Проснулся я или нет.
Меня окружили зловещие тени:
Большие они и кривые,
От ужаса я пробудился.
Я понял, я растворился,
Я понял, меня больше нет.
Меня больше нет на этой планете,
Меня больше нет на этом свете.
Пропало мое бытие и сознанье,
Лишь звездная пыль, млечный путь,
Осталось лишь только вздохнуть....

Новость отредактировал Halet - Сегодня, 12:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:46 by qqq666Просмотров: 38Комментарии: 1
+4

Ключевые слова: Тени ночь звезды страх неизвестность...

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Комментарии

#1 написал: TiTaN_2017
Сегодня, 15:13
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Комментариев: 96
Такое ощущение,что так и хочется сказать - "пить надо меньше! " 359
Зарегистрирован: 11.07.2017
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