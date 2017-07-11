Звездное похищение...Меня разбудил странный свет,
Проснулся я или нет.
Меня окружили зловещие тени:
Большие они и кривые,
От ужаса я пробудился.
Я понял, я растворился,
Я понял, меня больше нет.
Меня больше нет на этой планете,
Меня больше нет на этом свете.
Пропало мое бытие и сознанье,
Лишь звездная пыль, млечный путь,
Осталось лишь только вздохнуть....
Новость отредактировал Halet - Сегодня, 12:46
Причина: Стилистика автора сохранена.
Сегодня, 12:46 by qqq666Просмотров: 38Комментарии: 1
Ключевые слова: Тени ночь звезды страх неизвестность...