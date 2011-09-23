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Стихи

Забытый

Вот полнолуние настало,
Вечер тихо зовёт меня в лес.
Слабо созвездье мерцало
Тёмных бескрайных небес.

Скинув одежды-оковы,
Шерстью покрою все тело.
Я не опасен, ну что вы?
Там у меня не закончено дело.

Было так тесно мне с вами,
Мир ваш так сильно душил.
Вы никогда не жили с волками,
Ну а я с вами жил.

Пусть сегодня вам страшно.
Волчий оскал не для вас.
Я уверен, вам это не важно,
Как и слёзы с опущенных глаз.

Ночь мне подарит свободу,
Лес мою душу спасёт.
Давно свою выбрал дорогу,
По ней человек не пройдет.

Только раннее утро настанет,
Мне к вам вернуться опять,
Солнечный день за собою потянет,
С вами… существовать....


Автор: vedomysl.
Источник.

Забытый

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 15Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Стихи мистика полнолуние вечер волчий оскал

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Комментарии

#1 написал: kusi
Сегодня, 17:39
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Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2194|0)
Публикаций: 337
Комментариев: 6 619
Шерстью покрою все тело.

Сам что ли тело шерстью будет покрывать?)) Правильнее было бы написать "Шерстью покроется тело. "
В третьем катрене последняя строка короткая(
Без оценки.
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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