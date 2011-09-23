Забытый

Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:18

Сделано_в_СССР Просмотров: 15 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 17:18 by

Вот полнолуние настало,Вечер тихо зовёт меня в лес.Слабо созвездье мерцалоТёмных бескрайных небес.Скинув одежды-оковы,Шерстью покрою все тело.Я не опасен, ну что вы?Там у меня не закончено дело.Было так тесно мне с вами,Мир ваш так сильно душил.Вы никогда не жили с волками,Ну а я с вами жил.Пусть сегодня вам страшно.Волчий оскал не для вас.Я уверен, вам это не важно,Как и слёзы с опущенных глаз.Ночь мне подарит свободу,Лес мою душу спасёт.Давно свою выбрал дорогу,По ней человек не пройдет.Только раннее утро настанет,Мне к вам вернуться опять,Солнечный день за собою потянет,С вами… существовать....Автор: vedomysl.

Ключевые слова: Стихи мистика полнолуние вечер волчий оскал

Другие, подобные истории: