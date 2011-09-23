ЗабытыйВот полнолуние настало,
Вечер тихо зовёт меня в лес.
Слабо созвездье мерцало
Тёмных бескрайных небес.
Скинув одежды-оковы,
Шерстью покрою все тело.
Я не опасен, ну что вы?
Там у меня не закончено дело.
Было так тесно мне с вами,
Мир ваш так сильно душил.
Вы никогда не жили с волками,
Ну а я с вами жил.
Пусть сегодня вам страшно.
Волчий оскал не для вас.
Я уверен, вам это не важно,
Как и слёзы с опущенных глаз.
Ночь мне подарит свободу,
Лес мою душу спасёт.
Давно свою выбрал дорогу,
По ней человек не пройдет.
Только раннее утро настанет,
Мне к вам вернуться опять,
Солнечный день за собою потянет,
С вами… существовать....
Автор: vedomysl.
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Новость отредактировал Летяга - Сегодня, 17:18
Сегодня, 17:18 by Сделано_в_СССРПросмотров: 15Комментарии: 1
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