Угадай героя видеоигры

Угадай героя видеоигры1.
Ночью по лесу брожу
И записки нахожу.
Я одна. И он один -
В чёрном фраке господин.
За деревьями стоит,
На меня без глаз глядит.
2.
Ожил труп с прогнившей кожей
И поплёлся жрать прохожих.
3.
В виде маленькой девчонки
Люди создали проект;
Нет опаснее ребёнка,
Чем описанный объект!
Тех, кто этого не знает,
Этот отпрыск, вроде как,
Без разбора заражает,
Оставляет в лапах зла.
4.
Жирный дядя не в себе -
Секту создал он в селе,
Роды чьи-то принял зря
И зарезал сам себя.
5.
Кто-то мимо пролетает
И людей живых пугает.
У него простая роль,
И отсутствует контроль.
Нужно код ввести палёный,
Чтоб стал ромб его зелёный.
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Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 19:07
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 19:07 by BeekeeperПросмотров: 19Комментарии: 1
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