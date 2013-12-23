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Стихи

Угадай героя видеоигры

1.
Ночью по лесу брожу
И записки нахожу.
Я одна. И он один -
В чёрном фраке господин.
За деревьями стоит,
На меня без глаз глядит.

2.
Ожил труп с прогнившей кожей
И поплёлся жрать прохожих.

3.
В виде маленькой девчонки
Люди создали проект;
Нет опаснее ребёнка,
Чем описанный объект!
Тех, кто этого не знает,
Этот отпрыск, вроде как,
Без разбора заражает,
Оставляет в лапах зла.

4.
Жирный дядя не в себе -
Секту создал он в селе,
Роды чьи-то принял зря
И зарезал сам себя.

5.
Кто-то мимо пролетает
И людей живых пугает.
У него простая роль,
И отсутствует контроль.
Нужно код ввести палёный,
Чтоб стал ромб его зелёный.

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Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 19:07
Причина: Изменен раздел.
Сегодня, 19:07 by BeekeeperПросмотров: 19Комментарии: 1
+2

Ключевые слова: Видеоигры загадки персонажи авторский стих

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Комментарии

#1 написал: зелёное яблочко
Сегодня, 19:28
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Группа: Посетители
Репутация: (282|0)
Публикаций: 51
Комментариев: 1 923
В видеоигры не играю. Поэтому: 2) зомби, 3) красная королева видимо
Зарегистрирован: 23.12.2013
     
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