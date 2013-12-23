Угадай героя видеоигры

Новость отредактировал NiCh - Сегодня, 19:07

Причина: Изменен раздел.

Beekeeper Просмотров: 19 Комментарии: 1 +2 Сегодня, 19:07 by

1.Ночью по лесу брожуИ записки нахожу.Я одна. И он один -В чёрном фраке господин.За деревьями стоит,На меня без глаз глядит.2.Ожил труп с прогнившей кожейИ поплёлся жрать прохожих.3.В виде маленькой девчонкиЛюди создали проект;Нет опаснее ребёнка,Чем описанный объект!Тех, кто этого не знает,Этот отпрыск, вроде как,Без разбора заражает,Оставляет в лапах зла.4.Жирный дядя не в себе -Секту создал он в селе,Роды чьи-то принял зряИ зарезал сам себя.5.Кто-то мимо пролетаетИ людей живых пугает.У него простая роль,И отсутствует контроль.Нужно код ввести палёный,Чтоб стал ромб его зелёный.Отгадали или нет:Комментарий - ваш ответ.

Ключевые слова: Видеоигры загадки персонажи авторский стих

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