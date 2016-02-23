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Стихи

Вампир

Он вышел на охоту,
Во тьму вошла она.
Да в переулок грешный,
Где смерти нет конца.

Где тьму он рассекая,
На встречу ее идет.
Она, не замечая,
Лишь прибавляет ход.

И в тьму она не смотрит,
Лишь под ноги себе.
Столкнуться суждено им
Сегодня в этой тьме.

Он слышит ее сердце,
Биение и стук.
По венам крови течение,
И каблучечков стук...

И вот они столкнулись,
И боль пронзила горло.
Боль жгучая и сладкая
Прошлась по ее телу.

Миг боли и мучения,
А после сладкий яд.
Не видеть больше света,
А видеть только мрак...

С тех пор она блуждает
По темным переулкам.
В ночное время суток,
Где холодно и жутко.

Но ей теперь по вкусу
Такая жизнь ночная,
Ведь рядом непременно
Ее душа блуждает...

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:27
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:27 by Korsunayshka2412Просмотров: 103Комментарии: 2
+2

Ключевые слова: Мрак кровь холодно жизнь вампир авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Lynx
Вчера, 23:27
+1
Онлайн
Группа: Редакторы
Репутация: (1568|0)
Публикаций: 139
Комментариев: 1 086
Чего-то каша какая-то. Без оценки.
Зарегистрирован: 23.02.2016
       
#2 написал: kusi
Сегодня, 00:20
0
Группа: V.I.P.
Репутация: (1459|-1)
Публикаций: 328
Комментариев: 6 240
Мда.. писцы атакуют.... Автор, обращайте пожалуйста внимание на ритм и рифму.Без оценки.

...Хотел сказать он что то, но видимо забыл,
Звериной жаждой крови был ночью одержим.
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Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
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