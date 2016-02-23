Вампир

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:27

Причина: Стилистика автора сохранена

Korsunayshka2412 Просмотров: 103 Комментарии: 2 +2 Вчера, 23:27 by

Он вышел на охоту,Во тьму вошла она.Да в переулок грешный,Где смерти нет конца.Где тьму он рассекая,На встречу ее идет.Она, не замечая,Лишь прибавляет ход.И в тьму она не смотрит,Лишь под ноги себе.Столкнуться суждено имСегодня в этой тьме.Он слышит ее сердце,Биение и стук.По венам крови течение,И каблучечков стук...И вот они столкнулись,И боль пронзила горло.Боль жгучая и сладкаяПрошлась по ее телу.Миг боли и мучения,А после сладкий яд.Не видеть больше света,А видеть только мрак...С тех пор она блуждаетПо темным переулкам.В ночное время суток,Где холодно и жутко.Но ей теперь по вкусуТакая жизнь ночная,Ведь рядом непременноЕе душа блуждает...

Ключевые слова: Мрак кровь холодно жизнь вампир авторский стих

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