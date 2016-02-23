ВампирОн вышел на охоту,
Во тьму вошла она.
Да в переулок грешный,
Где смерти нет конца.
Где тьму он рассекая,
На встречу ее идет.
Она, не замечая,
Лишь прибавляет ход.
И в тьму она не смотрит,
Лишь под ноги себе.
Столкнуться суждено им
Сегодня в этой тьме.
Он слышит ее сердце,
Биение и стук.
По венам крови течение,
И каблучечков стук...
И вот они столкнулись,
И боль пронзила горло.
Боль жгучая и сладкая
Прошлась по ее телу.
Миг боли и мучения,
А после сладкий яд.
Не видеть больше света,
А видеть только мрак...
С тех пор она блуждает
По темным переулкам.
В ночное время суток,
Где холодно и жутко.
Но ей теперь по вкусу
Такая жизнь ночная,
Ведь рядом непременно
Ее душа блуждает...
Новость отредактировал Lynx - Вчера, 23:27
Причина: Стилистика автора сохранена
Вчера, 23:27 by Korsunayshka2412Просмотров: 103Комментарии: 2
Ключевые слова: Мрак кровь холодно жизнь вампир авторский стих