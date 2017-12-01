Беседа Бэзила с Дорианом (посвящается моему далёкому другу Дориану)

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 14:24

Стигандр Просмотров: 20 Комментарии: 0 +3 Сегодня, 14:22 by

Мозгами пораскинув, думает мужчина,Рассматривая действо с множества сторон,Анализируя картину мира, проигрывая финиш выгоды резон.Итог последствий, вариантов разных, а женщина,Собрав свои мозги, напротив, - в кулачок,(Ей концентрация нужна в решении важном),Ответят мысли вслух - нейроновый пучок,А день расставит, что случится с каждым....- Твой килич, хоть и в ножнах, но не затупился...Как нагината* у меня стара, но всё ж крепка...И червь уже доволен, что крови напился,Покинет мир он от безумного хлопка.Он даже не сумел пошевелиться, как не отвёл угрозу от себя,Хоть видел то, во что он превратится, окрасил мир, позорно протрубяСвоими фибрами гнилого смрада, в чём радость набивать сомненьями себя?Осталось то, что отнятое гадом, свою же сущность естеством сгубя.Нет больше реинокарнированных свадебИ нет возврата - в памяти капкан.Не выпуская тлеющий в ладонях радий,Мой друг сегодня будет Дориан.…Оскалом я доволен бы остался,Как если бы увидел кто ещё.В ночной прохладе одержимый клялся,Затягивая голову плащом…Тот яд, что мне, как Василиску, не достался,В моих пусть линзах отражается (в очках).От силы бреда лишь один остался -Огонь стихийный, что живёт в зрачках.Ты говоришь, что в серых стенах лица,Что в сумраке твоём заказан бледный путь,И кровь по венам где-то веселится...Ещё, мне, Бэзил, факел раздобудь!Чтоб отделить я мог в своём приватном,Убийственном мозгу свою игру.Во сне я тонком, словно в бою ратном,А прошлое? Я всё же не сотру.- А может, пламя-то тебе послужит, что от огня стихийного займёшьИ выйдешь, будто мыслями наружу, как половину прошлого себя сотрёшь.Фонарь мерцает, видят миллионы, прибавь огня — увидят всеРаздавленных теней людские полигоны, вы слышите? Шорох в золотой косе?!Стяните же! Ещё! Потуже! Ну же! Пусть копошащиеся твари отомрут!Сильней давите! В холод её! В стужу! Отрежьте лучше. Всё! Забыли! «Good!О чём я? Ах, о жизни! Ну? Так что же?Вот, здесь пример безумства и любви,А может, апокалипсис на коже?Сам почитай, послушай, посмотри...Без грима никогда не видел один супруг жены своей,Не ненавидел он её и не обидел, руке не отдавал приказ: «Налей».Да, он не видел, как она смывалаСвой образ днём, в котором пребывала...А утром, раньше мужа своего, она все краски снова надевала,Затем ложилась рядом, будто так было, и вместе просыпалась с ним, отдёрнув одеяло.Ты улыбнёшься лишь. Поднимешь свой бокал:«Не загоняйся, Бэзил! За удачу!Комок безумства - это твой накал.Попробуй мыслить несколько иначе?».Смеёшься ты, а я тихонько плачу.Такая чудная наивная стать -Абсолютная: и веры, и неверия.Тень мыслей голос Твой начнёт стирать,Не вызывая и намёка на сомнения!Что солнце встанет, и взойдёт луна, всё обернётся, снова будет день.Уедешь ты, а нам после себя оставишь в этом скудном измеренииОт зеркала одно лишь только мнение, забитый гениями поезд-привидение.Ты пой, великий мой, отважный милый гений,Как в песнях у тебя поёт твой соловей.Я буду ждать и верить, без сомнений,Коснётся жизнь твоя моих закрытых дней.Но в ситуацию однажды попадёшь,Когда спиною к солнцу повернёшься.Тень на асфальте пред собой ты не найдёшь,Обратно в дом свой тоже не вернёшься.«Не стоит загоняться! - я отвечу. -Ведь как бессмертных же воспитывают нас... -Я лучше тост скажу: - Теперь, за встречу!А... сколько клеток гибнет в этот час?..»- Поверь, мой друг, не меньше миллиона!Примечание:*Нагината - японское холодное оружие с длинной рукоятью овального сечения.

Ключевые слова: Дориан Бэзил друг диалог беседа авторский стих

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