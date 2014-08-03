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Стихи

Про любимого актёра...

Про любимого актёра...


































Те, кто тебя не понимал, уйдут в мирок, не обернутся.
Пройдут дожди, пройдут ветра, и вот однажды белым днём пути у вас пересекутся.
Посмотрят на тебя они, облизываясь, затаив дыхание,
А ты, лишь, мимо них пройдёшь, освободив своё сознание...
За копошением у них пройдут оставшиеся годы,
А ты оставишь только след неувядающей свободы...

Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:42
Вчера, 21:17 by СтигандрПросмотров: 74Комментарии: 9
+9

Ключевые слова: Дольф Лундгрен Dolph Lundgren авторский стих авторский арт

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Вчера, 21:44
+4
Группа: Модераторы
Репутация: (8235|-3)
Публикаций: 244
Комментариев: 6 161
Стигандр, Вы ТАК рисуете? Нет, я подозревала, что ава у Вас самонарисованная...
Я сражена. Плюс.
Зарегистрирован: 3.08.2014
                  
#2 написал: Стигандр
Вчера, 22:23
+3
Группа: Посетители
Репутация: (47|0)
Публикаций: 6
Комментариев: 30
Цитата: Летяга
Стигандр, Вы ТАК рисуете? Нет, я подозревала, что ава у Вас самонарисованная...
Я сражена. Плюс.

Да, я подумал, искусство должно принадлежать народу...
Зарегистрирован: 31.10.2017
#3 написал: kusi
Вчера, 23:45
+3
Онлайн
Группа: V.I.P.
Репутация: (2093|0)
Публикаций: 334
Комментариев: 6 571
Стих увы, неказист, а вот рисуете Вы просто потрясающе, за что и плюсую)
Зарегистрирован: 23.09.2011
                   
#4 написал: conjure one
Вчера, 23:53
+3
Группа: Активные Пользователи
Репутация: (3366|0)
Публикаций: 36
Комментариев: 1 576
Я так понял, что это стихотворение о творческом пути актёра или о его жизненном пути в самом обобщенном смысле. Арт великолепный) Я сражен вслед за Летягой) +++
Зарегистрирован: 9.02.2015
      
#5 написал: Qusto
Сегодня, 01:01
+2
Группа: Друзья Сайта
Репутация: (405|0)
Публикаций: 234
Комментариев: 1 991
Цитата: kusi
Стих увы, неказист, а вот рисуете Вы просто потрясающе, за что и плюсую)


Согласен полностью, плюс за рисунок. Очень красиво, +++
Зарегистрирован: 14.07.2012
             
#6 написал: Arhip
Сегодня, 01:07
+1
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Репутация: (125|0)
Публикаций: 24
Комментариев: 299
Мой плюс за рисунок
Зарегистрирован: 29.08.2017
#7 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:24
0
Группа: Журналисты
Репутация: (265|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 1 209
Нет слов, одно лишь ВОСХИЩЕНИЕ !!! good good good
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
#8 написал: Космонасть
Сегодня, 01:27
0
Группа: Посетители
Репутация: (7|0)
Публикаций: 0
Комментариев: 163
А кто это? Простите,не узнаю. Нарисованно очень красиво.
Зарегистрирован: 2.11.2017
#9 написал: Сделано_в_СССР
Сегодня, 01:45
0
Группа: Журналисты
Репутация: (265|0)
Публикаций: 201
Комментариев: 1 209
Цитата: Космонасть
А кто это? Простите,не узнаю. Нарисованно очень красиво.

Я могу ошибиться, лицо очень знакомое, но кажется это американский актёр Лунгрен, имени простите не помню. Автор наверное нам уточнит. blush
Зарегистрирован: 19.08.2017
        
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