Про любимого актёра...
Те, кто тебя не понимал, уйдут в мирок, не обернутся.
Пройдут дожди, пройдут ветра, и вот однажды белым днём пути у вас пересекутся.
Посмотрят на тебя они, облизываясь, затаив дыхание,
А ты, лишь, мимо них пройдёшь, освободив своё сознание...
За копошением у них пройдут оставшиеся годы,
А ты оставишь только след неувядающей свободы...
Новость отредактировал Летяга - Вчера, 21:42
Вчера, 21:17 by СтигандрПросмотров: 74Комментарии: 9
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