Сокровища семи морей

Эвиллс Просмотров: 167 Комментарии: 2 +4 Сегодня, 11:12 by

Четыре месяца носило нас по волнам в поисках проклятых сокровищ одноглазого боцмана.Когда-то этот прощелыга Дик сбежал с корабля «Морской Дьявол», прихватив из сундука нашего капитана, Страшного Сэма, карту сокровищ. Капитан добыл её в честном бою с испанцами. Сокровища семи морей. Мы так мечтали о них... Но этот негодяй Дик украл у нас мечту, воплощённую в самой карте! Мерзавец нанял каких-то бродяг, и они выкопали ему сокровища. Вместо платы за работу подлая свинья Дик убил их всех, напоив отравленным ромом. Перетрусив, что мы найдём его и заставим расплатиться сполна за то, что ограбил своих же товарищей, Дик спрятал сокровища на другом острове. А сам, прихватив несколько золотых дублонов, поспешил отплыть в поисках новой шайки, чтобы отправить нас кормить акул на дно морское! Не сомневаюсь, он и их бы всех убил. До чего же жадная крыса!Но наш «Морской Дьявол» нагнал его чахлую посудину в открытом море. Глупец Дик надеялся уйти от мести пиратов! Конечно же, мы схватили его. Разговор нашего капитана с этим ворюгой был коротким. Мы вырвали карту с новым местом, где хранятся несметные сокровища, из глотки проклятого сквалыги! Презренный пытался её сожрать.Теперь акулы жрут его!Карта в его пасти пострадала. И мы были вынуждены четыре месяца скитаться между островками неподалёку. Мы обыскали их все. Почти все. Остался один. Вот на нём уж точно проклятый Дик и спрятал украденные у нас сокровища семи морей!- Шлюпки на воду! Шевелитесь, псы облезлые! Якоря вам под рёбра! Чего пасти раззявили? Золото близко, - раздался ободряющий крик капитана.Да, Страшный Сэм умеет воодушевить.Продравшись сквозь джунгли и дойдя до пещеры, мы чертовски устали. Но капитан зарычал:- Тысяча чертей! Вы что, осьминоги лохматые, отдыхать сюда припёрлись?! Наши сокровища в двух шагах. Возьмём их! - и, придавая нам пинков для ускорения, наш Сэм поволок нас навстречу мечте.Мы нашли тайник почти сразу. Оказалось всё до идиотизма просто! Дурак Дик поставил сундуки с золотом за уступом, посреди пещеры. Как-то он допёр сундуки... Значит, Дик убил своих бродяг после того, как перепрятал сокровища. Не такой уж он и дурак был.Волнующий момент! Сейчас мы откроем сундуки и увидим сокровища семи морей! Сейчас. На сундуках видны надписи: «Открывший - проклят навеки». Но нам всё равно.В первом же сундуке было пусто. Из него вылетел только голубоватый туман. Мы разозлились и стали сбивать замки с других сундуков! Из них тоже стал вылетать странный туман. Сокровищ не было.От дикого отчаянья Страшный Сэм стал рубить сундуки саблей, оглашая своды пещеры такими ругательствами, что даже мертвецам стало бы жарко!Туман, вылетевший из сундуков, стал плавно мерцать. Из него стали возникать фигуры. Это призраки семи пиратских капитанов. Они дьявольски захохотали!Один сказал:- Глупцы. Теперь вы будете стеречь эти пустые сундуки. Сокровища наши надёжно спрятаны. Дик ваш - трусливый шакал, не открыл ни один сундук. И бродяги, нанятые им, оказались трусами. Все испугались проклятья! Ничтожные моллюски, наслаждайтесь забвением. А мы обрели свободу!Призраки растворились. Раздался страшный грохот и скрежет! Пещера со всеми нами погрузилась под остров, как в огромную воронку. В щели стала просачиваться вода. Нам никогда не выбраться и не видать золота. Мы умрём в пустоте.И, став призраками, будем стеречь пустоту...

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