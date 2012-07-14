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Стихи

7 сторона

Мы позабыли, где искать ответы,
Не зная даже, как задать вопрос.
Всего четыре знаем стороны мы света,
А между тем - не так мир прост:
Над нами небо, мы же - над землёю.
Пусть очевидны только эти, и ещё две,
А как же быть с седьмою стороною?
Она, мой друг, всегда была в тебе:
Да-да, внутри, там тоже есть просторы.
И пламя предков, и сплетения миров,
И нужно сбросить пелену, сорвать оковы,
Что не пускают нас в чертог веков.
Себя познав лишь, можно видеть грани,
Постигнуть мудрость бытия
И не нужны для этого нам храмы,
Нужно лишь знать, а что же значит это "я".

7 сторона


Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:43 by ДагодаПросмотров: 29Комментарии: 3
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Ключевые слова: Вопрос ответ 7 сторона душа авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Qusto
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Мистики не вижу, философия и только. Стих хороший, но не для этого сайта. Потому без оценки.
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#2 написал: Дагода
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Qusto. Благодарю
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#3 написал: kusi
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