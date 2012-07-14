7 сторона

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:47

Дагода Просмотров: 29 Комментарии: 3 +1 Сегодня, 13:43 by

Мы позабыли, где искать ответы,Не зная даже, как задать вопрос.Всего четыре знаем стороны мы света,А между тем - не так мир прост:Над нами небо, мы же - над землёю.Пусть очевидны только эти, и ещё две,А как же быть с седьмою стороною?Она, мой друг, всегда была в тебе:Да-да, внутри, там тоже есть просторы.И пламя предков, и сплетения миров,И нужно сбросить пелену, сорвать оковы,Что не пускают нас в чертог веков.Себя познав лишь, можно видеть грани,Постигнуть мудрость бытияИ не нужны для этого нам храмы,Нужно лишь знать, а что же значит это "я".

Ключевые слова: Вопрос ответ 7 сторона душа авторский стих

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