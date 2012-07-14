7 сторонаМы позабыли, где искать ответы,
Не зная даже, как задать вопрос.
Всего четыре знаем стороны мы света,
А между тем - не так мир прост:
Над нами небо, мы же - над землёю.
Пусть очевидны только эти, и ещё две,
А как же быть с седьмою стороною?
Она, мой друг, всегда была в тебе:
Да-да, внутри, там тоже есть просторы.
И пламя предков, и сплетения миров,
И нужно сбросить пелену, сорвать оковы,
Что не пускают нас в чертог веков.
Себя познав лишь, можно видеть грани,
Постигнуть мудрость бытия
И не нужны для этого нам храмы,
Нужно лишь знать, а что же значит это "я".
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 13:47
Сегодня, 13:43 by ДагодаПросмотров: 29Комментарии: 3
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