Дети чернокнижника

Эвиллс Просмотров: 25 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 13:13 by

Железо ртутью будет золотою,Когда Луна прибудет плавным танцем.И ртуть, навек сроднясь с моей мечтою,Стать золотом спешит с лихим багрянцем.Червонные Король и КоролеваПрибудут, лишь утихнут сердца струны.Он - мальчик. И она - лихая дева.В них Марс горит! В глазах сверкают Луны.Она поёт, а он молчит в раздумье.Он говорит. Она молчит лисицей.В седьмое, от начала, полнолуньеВолками исчезают за границей.Их кровь поёт, когда Луна восходит!Мрачна их кровь, когда Луна в печали.Их время приходило и приходит.Они других ведут в морские дали.Во снах они приходят неизбежно,Являя небывалые картины.Их красота поёт восторгом нежно.Их наслажденье - миражей долины.Они идут со мной в морские дали.И даже возвращаются порою.И вы их там, наверное, встречали?Я создал их сознания игрою...

Ключевые слова: Луна чернокнижник золото авторский стих

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