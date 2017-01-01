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Стихи

Дети чернокнижника

Дети чернокнижника




Железо ртутью будет золотою,
Когда Луна прибудет плавным танцем.
И ртуть, навек сроднясь с моей мечтою,
Стать золотом спешит с лихим багрянцем.

Червонные Король и Королева
Прибудут, лишь утихнут сердца струны.
Он - мальчик. И она - лихая дева.
В них Марс горит! В глазах сверкают Луны.

Она поёт, а он молчит в раздумье.
Он говорит. Она молчит лисицей.
В седьмое, от начала, полнолунье
Волками исчезают за границей.

Их кровь поёт, когда Луна восходит!
Мрачна их кровь, когда Луна в печали.
Их время приходило и приходит.
Они других ведут в морские дали.

Во снах они приходят неизбежно,
Являя небывалые картины.
Их красота поёт восторгом нежно.
Их наслажденье - миражей долины.

Они идут со мной в морские дали.
И даже возвращаются порою.
И вы их там, наверное, встречали?
Я создал их сознания игрою...
Сегодня, 13:13 by ЭвиллсПросмотров: 25Комментарии: 0
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Ключевые слова: Луна чернокнижник золото авторский стих

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