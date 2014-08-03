Человек-невидимка
"...Наши лица - как дым,
Наши лица - как дым,
И никто не узнает,
Как мы победим..."
Группа “Пикник”. Отрывок из песни "Я невидим".
Перевернув мужей учёных серый мир,
В котором не давалось места чудесам,
Я обошёл давно затёртую до дыр
Кривую правду, что стелилась по глазам.
Годами длился затяжной эксперимент.
Вот, наконец, мой долгожданный час пробил.
Настало время небывалых перемен,
И в торжестве глаза полезли из орбит.
Раствор химический дал нужный результат.
Для света мой покров теперь – неотразим.
И над костюмом шляпа принялась летать
С моей невидимостью кожною в связИ.
Куда хочу, туда теперь могу идти.
Пред невидимкой - путь открытый в сто дорог.
Жизнь - безвозмездна, а не куплена в кредит.
Мечтали вы? А я мечты добиться смог.
Но только жаль порой отчасти, что вовек
Лишён внимания людских привычных глаз.
Как очень близок и далёк мне человек,
Что в пустоте боится самых добрых фраз.
Брожу усталый, на себя сам не похож.
Фонарь вдали горит, как будто – мандарин.
И знает обо мне один осенний дождь.
Снаружи холодно, но холодней внутри.
Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:01
Сегодня, 23:01 by johnny-max-cageПросмотров: 18Комментарии: 4
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