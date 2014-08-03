Человек-невидимка

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:01

johnny-max-cage Просмотров: 18 Комментарии: 4 +2 Сегодня, 23:01 by

Перевернув мужей учёных серый мир,В котором не давалось места чудесам,Я обошёл давно затёртую до дырКривую правду, что стелилась по глазам.Годами длился затяжной эксперимент.Вот, наконец, мой долгожданный час пробил.Настало время небывалых перемен,И в торжестве глаза полезли из орбит.Раствор химический дал нужный результат.Для света мой покров теперь – неотразим.И над костюмом шляпа принялась летатьС моей невидимостью кожною в связИ.Куда хочу, туда теперь могу идти.Пред невидимкой - путь открытый в сто дорог.Жизнь - безвозмездна, а не куплена в кредит.Мечтали вы? А я мечты добиться смог.Но только жаль порой отчасти, что вовекЛишён внимания людских привычных глаз.Как очень близок и далёк мне человек,Что в пустоте боится самых добрых фраз.Брожу усталый, на себя сам не похож.Фонарь вдали горит, как будто – мандарин.И знает обо мне один осенний дождь.Снаружи холодно, но холодней внутри.

Ключевые слова: Невидимка человек эксперимент грусть дождь авторский стих

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