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Стихи

Человек-невидимка

Человек-невидимка

"...Наши лица - как дым,
Наши лица - как дым,
И никто не узнает,
Как мы победим..."
Группа “Пикник”. Отрывок из песни "Я невидим".


Перевернув мужей учёных серый мир,
В котором не давалось места чудесам,
Я обошёл давно затёртую до дыр
Кривую правду, что стелилась по глазам.

Годами длился затяжной эксперимент.
Вот, наконец, мой долгожданный час пробил.
Настало время небывалых перемен,
И в торжестве глаза полезли из орбит.

Раствор химический дал нужный результат.
Для света мой покров теперь – неотразим.
И над костюмом шляпа принялась летать
С моей невидимостью кожною в связИ.

Куда хочу, туда теперь могу идти.
Пред невидимкой - путь открытый в сто дорог.
Жизнь - безвозмездна, а не куплена в кредит.
Мечтали вы? А я мечты добиться смог.

Но только жаль порой отчасти, что вовек
Лишён внимания людских привычных глаз.
Как очень близок и далёк мне человек,
Что в пустоте боится самых добрых фраз.

Брожу усталый, на себя сам не похож.
Фонарь вдали горит, как будто – мандарин.
И знает обо мне один осенний дождь.
Снаружи холодно, но холодней внутри.



Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 23:01
Сегодня, 23:01 by johnny-max-cageПросмотров: 18Комментарии: 4
+2

Ключевые слова: Невидимка человек эксперимент грусть дождь авторский стих

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Комментарии

#1 написал: Летяга
Сегодня, 23:16
+1
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Комментариев: 5 453
Одиночество как вторая грань невидимости?
Видео прикольное +++++
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
#2 написал: Tigger power
Сегодня, 23:18
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Ну вот узнаю Джонни, и стих, и видюшка, и жонглирование булавами)
Все и сразу к сожалению не бывает. Плюс
Зарегистрирован: 9.12.2016
  
#3 написал: Lynx
Сегодня, 23:21
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А я первая плюсанула) мне всегда нравилось творчество Джонни! Супер! Что ж еще сказать)
Зарегистрирован: 23.02.2016
         
#4 написал: Летяга
Сегодня, 23:24
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А кто-то завистливый один плюсик уже отъел 81
Зарегистрирован: 3.08.2014
             
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