Проклятие

Новость отредактировал Lynx - Сегодня, 21:08

Причина: Стилистика автора сохранена

Митяй Просмотров: 20 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 21:08 by

Я связан умело. Не сдвинуться с места.Я вижу лишь камни, костер и алтарь.В пещере, похоже. Кричу в знак протеста:«А ну выходи! Где ты, подлая тварь?».На крик пришел он. Мне лицо незнакомо.Он старый, седой. Его голос силен,Как будто раскаты могучего грома.Но кем, как, когда, почему был пленен?Он знает, кто я, и что я - прорицатель.А я, как котенок, плутаю во мгле.«Так кто ты?», он бросил в ответ: «Я – создатель».«Чего?» - вопрошаю. «Всего на земле».«Неужто ты Бог?», он ответил: «Шучу я.Я просто меняю людей и весь мир.Я многое вижу и многое чую.Но много – не все. В этом ты мой кумир.Ты знаешь о всем, что готово случиться:Вторжения, бедствия, войны и мор.Такими талантами надо гордиться,Но что если ты говорить будешь вздор?Никто не поймет всё твои предсказанья,Ты будешь скитаться, гонимый везде.Я знаю, что это приносит страданья,Но ты уж пойми, не противься судьбе.За сим, Аламар, я тебя проклинаю:Никто не поймет предсказаний твоих,Но их пойму я, и я сразу узнаю,Что вновь мир в беде. Ну, чего ты затих?Ты лучше скажи, что с тобой случитсяМинут через 10». Пошел ворожить.Алтарь загудел, захрипел и искрится.«Ты демон!». «Возможно. Приказ повторить?».«Четырнадцать. Пять. И без пяточки двадцать.Без двоечки двадцать. Четырнадцать. Черт!Шестнадцать. Четверкою семь. Опять двадцать,Но минус двенадцать. Четыре». «Где «ё»?».«И снова здесь двадцать. Почти опять двадцать,Однерку отняли. Четырежды семь.Семнадцать. Тридцатка плюс три. Опять двадцать.Один. И четырнадцать. Вновь, что ли, семь,Нет-нет, нужно вычесть проклятую тройку...»Я бредил, как самый последний больной.Он бросил меня на просторную койку,Проснулся я дома с больной головой.

Ключевые слова: Провидец прорицатель проклятие незнакомец боль авторский стих

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