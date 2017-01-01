Страх спит с тобой

Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:35

johnny-max-cage Просмотров: 49 Комментарии: 0 0 Сегодня, 08:35 by

На перепутьях сна и яви ночь страшна,Куда ни повернёшь – всё угодишь в беду.Ты ждёшь тепла, но обнимаешь темноту.Вдвоём с кошмаром – это хуже, чем одна.Змеёй ползущей тень раскинулась, точь-в-точь.Взирает ужас непроглядный из-за ширм.А за окном бесцветным камнем умер мир.Гуляет ветер там, он провожает ночь.Душа блудливой кошкой стелется в ногах.Не прочь в загадки поиграть с глазами – тьма.Луна – бледна, её кровь выпила зима.Теперь ты чувствуешь, как остро пахнет страх.Не разворачивай к себе его лицо.И не пытайся заглянуть в бездонный ров.В ночи у страха нет очерченных краёв,Лишь только – очи и заточенность резцов.

Ключевые слова: Страх сон кошмар ночь авторский стих

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