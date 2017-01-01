Страх спит с тобой
На перепутьях сна и яви ночь страшна,
Куда ни повернёшь – всё угодишь в беду.
Ты ждёшь тепла, но обнимаешь темноту.
Вдвоём с кошмаром – это хуже, чем одна.
Змеёй ползущей тень раскинулась, точь-в-точь.
Взирает ужас непроглядный из-за ширм.
А за окном бесцветным камнем умер мир.
Гуляет ветер там, он провожает ночь.
Душа блудливой кошкой стелется в ногах.
Не прочь в загадки поиграть с глазами – тьма.
Луна – бледна, её кровь выпила зима.
Теперь ты чувствуешь, как остро пахнет страх.
Не разворачивай к себе его лицо.
И не пытайся заглянуть в бездонный ров.
В ночи у страха нет очерченных краёв,
Лишь только – очи и заточенность резцов.
Новость отредактировал YuliaS - Сегодня, 08:35
Сегодня, 08:35 by johnny-max-cageПросмотров: 49Комментарии: 0
Ключевые слова: Страх сон кошмар ночь авторский стих