Мой самый страшный сон

Новость отредактировал Lynx - Вчера, 21:02

РАСМУС Просмотров: 302 Комментарии: 1 +6 Вчера, 21:02 by

Здравствуйте. Пишу, пока свежи впечатления от сна. Ребят, правда, было очень страшно.Проснулась, не могу отойти и уснуть снова, просто боюсь оказаться там вновь.Собралась с утра ехать к родным, завела будильник, муж в ночную смену ушел. Проводила и сразу легла спать. Пока мне еще трудно дышать после перенесенной болезни.Уснула часов в 11, потом вроде проснулась, поворочалась и снова вошла в сон. Что ко мне пришло? Нечто большое, неясной формы, эфемерное, очень сильное, просто нечеловеческой силы. Сейчас мне даже как-то трудно описать свои ощущения. Набросилось на меня всей массой во сне. Я пыталась это скинуть с себя, боролась из последних сил, ощущала все так, как будто это было наяву. Это нечто молча пыталось меня задушить, куда-то затянуть. Я во сне понимала, что спасение от него возможно, если только выбраться из квартиры. Одна я не справлюсь. Очень четко ощущала, что нужно продвигаться к выходу и стучать к соседям. Пытаясь освободиться, я практически ползла к двери в подъезд, а оно было и сзади (такое ощущение, что навалилось на спину, шею), и впереди, когда я временами разжимала смертельную хватку этого нечто. Все четко помню.По дороге хваталась за выступы стен, за обе ручки шкафа. Открыла дверь из квартиры и вывалилась с ним на лестничную площадку. Оно держало меня за шею, и я, подпрыгнув, ногами начала долбиться в соседскую квартиру, руками стучала, жала на звонок. Это продолжалось очень долго, я ведь понимала, что мои соседи (пара средних лет, трое детей, младшая – младенец. Я с ними дружу) уже спят давно. Но наконец-то они открыли, и я упала в квартиру. Тихо заплакал ребенок.Я проснулась от слабого детского плача, соседская девочка за стеной действительно плакала, и я пришла в себя. Меня отпустило, все прекратилось. Я лежала в постели в неудобной позе: голова запрокинулась, трудно было дышать.Все кончилось. Испугалась очень. У соседей успокоили ребенка, тишина. Страх вползает в мою душу.

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