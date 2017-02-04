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Сны

История первая. Предчувствия

Отцу мужа, папе Вове, было всего 59 лет. Мы жили в областном центре, родители за 180 километров в районном городе. Виделись наездами друг к другу, как в таких случаях и происходит. Отец был крепким, жёстким, независимым мужчиной с хорошим для своих лет здоровьем. Тем более странно было его поведение в очередной визит. Был он у нас проездом, приехал в город с деловым визитом, заскочил буквально на 5 минут. И при прощании обнял нас с мужем обоих сразу, сказал: «Берегите себя, я вас люблю», чего за шесть лет нашего брака в жизни не бывало. Мы между собой ещё посмеялись тогда - чего это с папой такое, откуда такие сантименты. А через два дня я утром в ванной за чисткой зубов рассказала мужу свой странный сон. А снилось мне следующее: я стою у раковины, смотрю на себя в зеркало и достаю пальцами изо рта зубы. А крови нет. «Странный сон», - решили мы. Через пару часов, мы были уже на работе (мы работали тогда вместе), поступил звонок - отец мёртв, сердце... Естественно, горе, суета с похоронами, спутанные мысли. А после похорон сели с семьёй, и тут бабушка мужа говорит:
- Ох, не зря мне доски снились.
Мы, конечно же, уточняем, что она имеет в виду и к чему эта фраза, а бабушка отвечает:
- Да вот снился мне сон накануне, вроде выхожу я на веранду, а там доски стоят, к стене приставлены. Я их вроде убрать, а тут Володя: «Оставь, - говорит, - пригодятся». А доски-то те вроде как на гроб.
Ну, здесь и я свой сон рассказала, который бабуля растолковала по старинке, - потеря зубов к потере близкого человека, а то, что крови нет, так он тебе не кровный родственник.
Вот теперь и думай: есть ли эти предчувствия, существуют ли знаки, дающие понять, что конец близок. И если да, то почему почувствовали это, кроме отца, ещё и мы с бабушкой, не кровные, сноха и свекровь?
Сегодня, 17:05 by KroshkaEnotПросмотров: 92Комментарии: 2
+1

Ключевые слова: Предчувствия смерть сны авторская история

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Комментарии

#1 написал: Вареньевна
Сегодня, 17:44
+1
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Всеж таки наверное существуют знаки и предчувствия. А по поводу кровных родственников, не думаю что это имеет значение. Плюс.
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#2 написал: Tigger power
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А я вот выяснила, что для меня знаком чьей то смерти это мыть во сне полы. +
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