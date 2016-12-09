Когтистый палач

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 14:23

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.

Korsunayshka2412 Просмотров: 238 Комментарии: 1 +4 Сегодня, 14:22 by

Я знаю, что прочитав это, многие обвинят меня в том, что я выдумала эту историю. Но врать я не хочу. Мало кто из моих друзей и родных знают об этом. Но с вами я хочу поделиться.Как и у большинства людей, моё детство было беззаботным и обычным. Друзья, развлечения, школа. Но в 11 лет со мной кое-что случилось, о чём даже моя мама не любит вспоминать. Намучилась она тогда со мной. А началось всё после моего сна, который кардинально изменил моё мышление.Я иду по своему дому, вокруг очень темно, открывается дверь на кухню, и я вижу, что только там горит свет. Зайдя туда, я замечаю, что на окне нет занавесок, а за ним - полная темень. Какой-то голос окликает меня. Я оборачиваюсь, но там никого нет. И мой взгляд снова устремляется в окно, за которым на меня уже смотрит огромная кошка с безумными глазами. Она улыбается. От её взгляда мне хочется убежать... Но я не успеваю и шага назад сделать. Она выпрыгивает прям изо окна на меня и начинает корябать. Её огромные когти впиваются в меня. Я чувствую ужасную боль, но не могу издать ни звука...Я просыпаюсь. В комнате светло от лунного света. Лежу на боку, лицом к стенке. Моё тело полностью парализовано. Хочу кричать, но мой рот не хочет открываться. Я молча смотрю на стену, и меня пробивает ужас: сзади меня стоит силуэт высокого "человека". Я не знаю, сколько прошло времени, но мне казалось, что это продолжалось вечность. Я чувствовала, как он смотрит на меня. И тут он резко исчез, а я снова могла пошевелиться. Как и любой ребёнок я с криками заскочила в спальню к родителям. Они долго не могли меня успокоить, говорили, что это просто дурной сон и что всё будет хорошо. Как же они ошибались...Это продолжалось ещё три месяца. Каждую ночь она приходила ко мне: мучила меня, резала своими когтями, душила. Я стала бояться темноты. При виде незашторенных ночных окон я впадала в истерику. После наступления ночного времени суток боялась заходить в свою комнату. Не хотела ложиться спать. Как бы это ни звучало: спала с родителями, чтобы они могли меня вовремя разбудить.Однажды мама вызвала священника и попросила освятить дом. Она посчитала, что это поможет. После его ухода она подошла ко мне и сказала:- Теперь она к тебе не придёт.Поговорив, мы с мамой решили, что сегодня ночью я попробую уснуть у себя в комнате. Я согласилась.Со слов моей мамы:" Посреди ночи раздался твой крик. Мы с отцом забежали к тебе в комнату и на секунду оцепенели.Ты лежала посреди кровати. Одеяло было на полу. Твои глаза были закрыты. Ты махала руками и истошно кричала, потом резко замолчала и начала хрипеть, как будто тебя душат. Со слезами на глазах я кинулась к тебе, чтобы разбудить. Прижала к себе, и ты успокоилась. Твои глаза стали медленно открываться: они были полны ужаса. Посмотрев на меня, ты сказала:- Мама, комната чем-то наполняется!Мы, недолго думая, забрали тебя обратно к себе...Я, честно, этого не помню.Эти кошмары как будто забирали из меня силы. Во снах она продолжала издеваться надо мной. Она ходила на задних лапах, как человек. Ей нравилось, как я кричу. Однажды, в одном из таких снов, она отбросила меня в сторону и утащила моего младшего брата в окно, в то самое, что было на кухне. Проснувшись, я побежала в комнату брата, чтобы убедиться, что всё хорошо. Этот сон как будто задел меня за душу. Прозвучит глупо, но я как будто решила покончить с этим.Мама позвала меня спать. Но я твёрдо ей сказала, что сегодня сплю у себя. Она удивилась. Дальше я опишу свой сон.Он был на редкость цветным, как будто я попала в мультик. Я долго шла по какому-то парку и вдруг заметила кровавые кошачьи следы. Ни секунды не раздумывая, я пошла по ним. Через некоторое время я увидела своего "когтистого палача". Она сидела на лавочке, закинув ногу на ногу. Прозвучит смешно: кормила голубей. Посмотрев на меня своими жуткими глазами, она впервые со мной заговорила:- Ну и что сегодня я буду с тобой делать?Это вывело меня из себя. Она издевательски ухмыльнулась. Я, не задумываясь, бросилась на неё и стала душить. Я видела свои руки у нее на горле. Как меняется её взгляд. Я кричала:- Не смей ко мне больше приходить. Пошла вон!Её взгляд наполнился ужасом. Как будто жертва и палач поменялись местами...Со слов мамы: "Я заглянула к тебе, чтобы посмотреть, спишь ли ты. Ночью было всё тихо, но я не могла долго уснуть, боялась, что ты вот-вот закричишь. Ты лежала молча, увидев, что я захожу, улыбнулась и спокойно сказала:- Теперь она точно не придёт.Больше я никогда её не видела... Страхи ушли, как будто и не было, единственное, я до сих закрываю шторы на ночь.

Ключевые слова: Кошка сон палач страдания авторская история

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