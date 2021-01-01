Иногда сны снятся не просто так...

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:24

Курящий Кот :3 Просмотров: 21 Комментарии: 0 0 Сегодня, 07:24 by

Летом я была у бабушки в деревне. Это мною излюбленное место полно мистики. Там у меня есть много животных. И 27 марта моя кошка родила 4 котёнка.Через два месяца мне приснился сон. В этом сне я шла по дороге в своей деревне (по этой дороге я хожу часто), и из чащи выбежал лисёнок, а точнее фенёк (но там просто не могло быть феньков). Так как я большой любитель животных, я остановилась рядом с этим милым созданием. Фенёк начал ласкаться об мою руку и резко укусил её. После этого я проснулась.Мне стало интересно, что значит этот сон, и я посмотрела его значение. Оказывается, что это предупреждение к опасности.Прошла неделя. Я уже забыла про значение сна. И на моих глазах собака убила моего котёнка...Возможно, это совпадение, но мне сны снятся только перед каким-то происшествием, которое хоть как-то изменит мою жизнь.

Ключевые слова: Сон деревня кошка собака авторская история

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