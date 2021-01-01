Иногда сны снятся не просто так...Летом я была у бабушки в деревне. Это мною излюбленное место полно мистики. Там у меня есть много животных. И 27 марта моя кошка родила 4 котёнка.
Через два месяца мне приснился сон. В этом сне я шла по дороге в своей деревне (по этой дороге я хожу часто), и из чащи выбежал лисёнок, а точнее фенёк (но там просто не могло быть феньков). Так как я большой любитель животных, я остановилась рядом с этим милым созданием. Фенёк начал ласкаться об мою руку и резко укусил её. После этого я проснулась.
Мне стало интересно, что значит этот сон, и я посмотрела его значение. Оказывается, что это предупреждение к опасности.
Прошла неделя. Я уже забыла про значение сна. И на моих глазах собака убила моего котёнка...
Возможно, это совпадение, но мне сны снятся только перед каким-то происшествием, которое хоть как-то изменит мою жизнь.
Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 07:24
Сегодня, 07:24 by Курящий Кот :3Просмотров: 21Комментарии: 0
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