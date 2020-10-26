Семейный кошмар

Новость отредактировал Elfin - Сегодня, 09:41

Сделано_в_СССР Просмотров: 31 Комментарии: 2 0 Сегодня, 09:41 by

Эту историю поведал мне мой одноклассник Юрий в далёком 1998 году. Помню её как сейчас.Жили мы с ним в одном районе города и со школы частенько возвращались вместе. Нам было по пути. Однажды после уроков, как обычно двигаясь в направлении дома, Юра начал свой рассказ.И начал он с того, что ему на протяжении длительного времени снится одна и та же женщина. Она бледная как смерть, худощавая, облачённая в светлое длинное платье, светлую шляпку. Лица её видно не было, отчасти из-за шляпы. Единственное, что можно было разглядеть, так это глаза. Вернее два тёмных пятна, две глубоких впадины, и жидкие седые волосы, видневшиеся из-под шляпы. На вид нельзя утверждать, какого она была возраста. Руки у неё были словно у мертвеца, сухие. Просто кости, обтянутые кожей.Изначально сны с ней были кратковременными, и она, ненадолго появившись, исчезала. Как говорил Юра, уже этого кратковременного явления было достаточно, чтобы прилично испугаться.Затем она стала с ним разговаривать. Вернее произносить лишь одно слово «выродок». Голос её был скрипучий словно колесо у старой телеги. Юра уже стал плохо спать из-за этого.А один раз женщина пыталась его задушить. Она схватила его крепко за горло своими костлявыми руками и постоянно повторяла «выродок», «выродок».Проснувшись в диком ужасе и холодном поту, он увидел около себя свою маму и отчима. Видимо, когда он кричал во сне, он разбудил их. Даже младший брат Витя проснулся в дальней комнате.Родители, убедившись в том, что это просто ночной кошмар, ушли спать в свою спальню. Хотя раньше они такого за своим сыном не замечали. Юра не стал рассказывать о своих снах, надеясь, что это скоро пройдёт, и жуткая женщина оставит его в покое.Но последней каплей стал случай, произошедший, когда они поехали всей семьёй на море. В разгар летних каникул. Родители сняли двухкомнатный домик, неподалёку от самого моря.И вот в одну из знойных ночей, когда Юрий не мог заснуть, ему послышался шорох под его кроватью. Он решил заглянуть под неё. И только опустив голову под кровать, услышал её скрипучий голос. Две клешни впились ему в горло, а два больших костлявых пальца стали впиваться в глаза.Юра кричал, но не мог освободиться от её костлявых рук. Женщина скинула его с кровати, залезла на него сверху и продолжала выдавливать глаза. В этот момент ему показалось, что что-то тёплое и липкое потекло по его лицу. Это были уже некогда его глаза.Его разбудили родители. Они стояли возле кровати. И здесь ему уже пришлось все рассказать. Во время Юриного рассказа о своих снах вдруг расплакался младший брат и признался, что ему несколько раз снилась та же самая дама, в той же самой одежде.Отчим в этот момент вышел на террасу покурить. Жена вышла вслед за ним и спросила, что теперь делать? Может обратиться к психиатру? Отчим повернулся в её сторону, посмотрел прямо в глаза, сделал глубокую затяжку и произнёс: «Тогда мне тоже нужно к врачу».Он узнал по описанию свою ныне покойную супругу, которая скончалась 6 лет тому назад. Мать Юрия потеряла дар речи.А что же было дальше, спросите вы? А ничего не было. После окончания школы, Юра с родителями переехал в Москву. И наши пути разошлись. Больше я его не встречал. Но искренне надеюсь, что у него всё сложилось хорошо, и ночной кошмар отпустил его.Автор - Miroslav.

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