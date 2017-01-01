Странь из форточки

Новость отредактировал LjoljaBastet - Сегодня, 06:30

Причина: Стилистика автора сохранена. Изменён раздел.

Vellesa Просмотров: 14 Комментарии: 0 0 Сегодня, 06:24 by

Произошло это, когда я была совсем мелкой, и точный свой возраст я не помню. Помню, что младший брат или не родился ещё, или же спал в комнате родителей в коляске. То есть всё же мне было где-то около 5 лет.Ребёнком я была тихим, послушным и очень спокойным. Я не боялась темноты или монстров под кроватью и в шкафах, я не видела кошмаров и всегда спокойно спала одна без ночников.Жили мы на 4 этаже стандартной хрущёвки. Кто знает - там на окнах есть довольно большие форточки. Так вот, было лето, и спать меня уложили с этой самой открытой форточкой, за окном светил фонарь и шелестели листья деревьев. Проснулась я рывком среди ночи, что очень для меня необычно, что в детстве, что сейчас. Проснулась от скрежещущих звуков со стороны окна. Если кто знает, у пятиэтажек подоконники железные и очень громко шумят, если на них садится даже воробей. Я посмотрела на подоконник, видимо считая, что какой-то ошалевший голубь решил устроить мне побудку, и меня словно ударило в живот. По спине табуном побежали мурашки, а где-то в желудке возникла словно чёрная дыра. Знаете, тот момент, когда мозг ещё не осознал до конца, но понял, что это что-то страшное и непонятное.С подоконника в форточку забиралось странное существо, размером, наверное, с небольшую собаку, но внешне больше напоминало кошку. Если бы в 95 году я знала породу сфинкс, то решила бы, что это он и есть, только аномально большой. Я отползла в угол между стеной и шкафом, оставаясь на диване, и подтянув к себе коленки, словно закрывшись ими. Существо залезло в форточку и весомо спрыгнуло на мой диван. Вблизи оно было очень мерзким, странно, но страха я не чувствовала. Шкура существа местами была словно обожжена, рёбра выпирали как у собаки, которую не кормили месяц, впрочем, тазовые кости тоже. Длинный хвост выглядел как позвонки, обтянутые кожей. Больше всего сейчас во взрослом возрасте меня пугают лапы, что-то среднее между звериными лапами и человеческими конечностями, но переломанными так, чтоб стояли они как у зверя. Глаза были скорее как у рептилии, чем как у кошки. Словно кто-то собрал вместе кошку, собаку, человека и крокодила, химера.Оно медленно кралось в мою сторону. И в итоге, поставив передние конечности мне на колени, уставилось на меня, не мигая. Через тонкое летнее одеяло я не чувствовала тепла, скорее было ощущение, что мне к ногам положили что-то из холодильника. Не знаю, сколько времени оно на меня смотрело, потом оно просто развернулось и тем же путём ушло в форточку, и только тогда я смогла испугаться и позвать маму. Форточку мама закрыла, но сказала, что это был сон. Вот только я очень чётко, что тогда, что сейчас, понимала, что не спала.Прошло уже больше 20 лет, но к открытым настежь окнам я отношусь с неким опасением. Что это было за существо, я так и не смогла узнать.

Ключевые слова: Окно нечто лапы страх авторская история

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