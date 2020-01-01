Сон №1

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 12:31

Причина: Изменён раздел.

Foofop Просмотров: 39 Комментарии: 0 0 Сегодня, 12:31 by

#1.Мой сон рассказывает о длинных похождениях вместе с "другом".Начало истории происходит в школе, я обычно искал кабинет истории, что странно, мой друг заходил в другой кабинет и не выходил, то есть исчезал. И вот перемена, нашёлся кабинет, вещи уже положены, а ты сел на стул, как вдруг тебя друг зовёт погулять, я согласился.Мы пошли гулять не по школе, а по улице. Мой друг вдруг меня потащил на частные дома, они в любом городе есть. Мы пошли. Как вдруг у меня щёлкнуло, что надо возвращаться в школу. Я говорю другу, но он улыбается, у меня начинается паника, паника опоздать, быть потерянным. Эти странные частные дома меня пугали, половина из них заброшенные. Но один дом привлек моё испуганное внимание, он был простым и одноэтажным, рядом с ним лаяла собака и играла старая музыка. Мы все идём, я говорю другу, что это не то место, он улыбается. Я говорю другу: "Хватит, идём уже в школу, мы опоздаем". Но мой друг говорит: "Хорошо, хорошо".Мы идём и проходим этот старый дом, из окна его виднелся старый мужчина пожилых лет, который, не отводя глаз, смотрел на нас, мне было страшно и жутко. Мы пошли дальше, и он меня снова обманул... и снова, как будто мой друг был не другом, а существом, которое меня обманывает. Но уже кажется другая улица, я обрадовался, но было очень поздно, я увидел зрелище, которого лучше никому не видеть.Это был пёс, может, кавказская овчарка, которая поедала собаку или даже волка, а рядом стояла пожилая хозяйка, которой было все равно, и она смотрела на эту ужасную сцену.Мой друг тоже увидел это сцену, но он отреагировал как и я.Я проснулся. Я обдумал все эти сцены.Что это за старик, у которого играла старая музыка? И почему хозяйка не реагировала на своего пса? И был ли это мой друг или существо, которое хотело меня запутать?

Ключевые слова: Сон друг женщина собака авторская история

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