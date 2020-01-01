Сон с подсказкой

Новость отредактировал Estellan - Сегодня, 22:43

Причина: Стилистика автора сохранена.

marchusa Просмотров: 27 Комментарии: 0 0 Сегодня, 22:26 by

После публикации своего прошлого сна, получила немного отзывов с просьбой рассказать еще какой-нибудь. Я не претендую на хороший стиль изложения, возможно, одна из моих историй просто кому-то даст шанс немного изменить свою жизнь, а, может быть, мне не поверят, дело каждого (публика тут критичная, это я давно поняла).В общем, одной осенней ночью приснился мне мой дедушка, которого я даже не застала при жизни. В этом сне он словно вернулся откуда-то, из какой-то поездки (я не осознавала, что он умер). Во время сна мы с ним много разговаривали, я делилась последними рисунками, какие-то ему понравились. И вообще четко понимала, что это родной человек, который к тому же довольно занятный и интересный собеседник. Но в самом конце сна он как будто чем-то заболел и затем внезапно пропал. Я, конечно, была расстроена и почему-то именно моя мама сказала мне:- Подожди, он просил тебе кое-что передать.И тут из "ниоткуда" достает огромный поднос, накрытый красной тканью, на нем карандаш и ручка.Сон закончился, я проснулась и сразу как-то поняла, это тот редкий сон, который запомнишь и точно знаешь, что он вещий.Дело в том, что в последнее время я вернулась к рисованию, но прекрасно зная, что навыков не хватает (таланта нет), не понимала, стоит ли продолжать практиковать это хобби (выбор колебался между шитьем и рисованием). Как обычно, без особой надежды, ждала знака свыше (с этим везет крайне редко...). Но не понимала, почему именно дедушка приснился, в семье рисуют и отец, и мать, но я не задумывалась о том, гены ли это или нет. Так как час был ранний, а выяснить все очень хотелось поскорее, написала тете из другого города (разница в часах). Спросила, рисовал ли дедушка, она ответила, что да, и вообще человеком он был довольно одаренным и в механике соображал, на гитаре сам научился играть, много вообще чего умел. Затем я передала ей суть сна и сказала, что дедушка с какой-то горечью сказал, что жалеет лишь о том что, не успел уделить детям достаточно внимания.Вот такая история, опять же, немного подытожу:- О дедушке я ничего никогда не знала, так как умер он давно (отцовская линия), а мой папа в свое время отдалился от семьи и крайне нелестно отзывался о моем дедушке, я лишь знала, что тот был хорошим водителем, пил много, курил (это и сгубило в итоге), в целом был не очень хорошим человеком (судя по тому, что папа неохотно вспоминал детство).- Сестре отца незачем обманывать, она, в общем-то, тоже многое потом подтвердила.- Единственное, что, да, возможно, его последние слова о сожалении это, быть может, что-то подсознательное, тут я и сама не знаю.Не судите строго, и, если интересно, напишу позже пару историй других снов.

Ключевые слова: Сон дедушка знак авторская история

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