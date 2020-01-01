"По ту сторону"

Новость отредактировал Qusto - Сегодня, 07:56

Причина: Изменён раздел.

Cava Просмотров: 34 Комментарии: 0 +1 Сегодня, 07:56 by

Я не буду сейчас вдаваться в рассуждения, есть ли жизнь после смерти, где обитают души умерших людей, могут ли они связаться с нами. Никто этого точно не знает. Но хочу рассказать вам сон, который увидела пару дней назад.Что стою я со своим сыном в супермаркете в очереди к кассе, а за кассой - хромированное ограждение - блестящее такое, длинное. Поднимаю глаза и вдруг вижу за ним мою покойную мать. Она одета в черное синтетическое длинное пальто, вроде не худая, на голове грязно-рыжие всклокоченные волосы, голова полуопущена и лица толком не видно, серое оно какое-то. Но я знаю точно, что это она. Выглядит очень несчастной, мне ее так жалко стало. Руки держит в карманах. Говорит мне: "Извините, что долго не приходила, так получилось, не было возможности. Вы занимайтесь своими делами, я тут постою, посмотрю на вас". Я отвечаю: "Хорошо, сейчас мы тут закончим, не уходи никуда, жди нас". И тут на кассе происходит заминка, платеж не проходит или что-то такое, когда мы наконец-то расплатились за покупки, и я посмотрела в ее сторону, она исчезла. Я сыну говорю: " П., побежали искать ее, куда она могла опять уйти?" Обежав весь магазин, мы ее не нашли. Вышли на улицу и побрели домой.Да, не нашли, потому что она была по ТУ сторону.

Ключевые слова: Сон покойники во сне загробная жизнь авторская история

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